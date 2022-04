Poja kaotanud Ronaldo jääb mängust Liverpooliga eemale

Ronaldo ja tema elukaaslane Georgina Rodriguez teatasid eelmise aasta oktoobris, et ootavad kaksikuid. Esmaspäeva õhtul avalikustasid nad sotsiaalmeedias traagilise uudise, et nende vastsündinud poeg suri.

"Peame sügavaima kurbusega teatama, et meie pisipoeg on lahkunud," kirjutasid Ronaldo ja tema abikaasa Georgina Rodriguez Instagramis. "See on suurim valu, mida vanemad tunda saavad. Ainult meie pisitütre sünd annab meile sel hetkel elamiseks lootust ja õnne. Soovime tänada arste ja õdesid kogu hoolitsuse ja toetuse eest," lisasid nad.

"Perekond on tähtsam kui kõik muu ja Ronaldo on oma lähedastele sel tohutult raskel ajal toeks," seisis Unitedi avalduses klubi kodulehel. "Seetõttu võime kinnitada, et ta ei osale teisipäevaõhtuses Anfieldil Liverpooliga kohtumises ja rõhutame, et perekond palub privaatsust."

Liverpooli fännid kavatsevad pühapäevases kohtumises korralda Ronaldole toetusaktsiooni. Alates seitsmendast mänguminutist plaksutavad nad portugallase auks ühe minuti jooksul.

United on liigatabelis 54 punktiga viiendal kohal, kolme punkti kaugusel neljandal kohal asuvast Tottenham Hotspurist. Liverpool asub 73 punktiga teisel real ning jääb liidrist Manchester Cityst maha vaid ühe punktiga.