Käsipalli meistriliiga: pealinnas kohtuvad HC Tallinn ja Põlva Serviti

Kõigil meeskondadel on peetud 13 mängu ehk jämedalt võttes on kaks kolmandikku hooajast selja taga. Viljandi HC juhib 24 punktiga, järgnevad Põlva Serviti 23, HC Tallinn 15, SK Tapa seitsme, Raasiku/Mistra kuue ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kolme silmaga.

Mart Raudsepp: meie jaoks on ees kaks väga tähtsat mängu

Tabeliseisu silmas pidades ootab kehralasi tähtis nädal, kus vastasteks teised tagumisse kolmikusse kuuluvad meeskonnad ning seega võimalus viimaselt tabeliastmelt kerkida. Lisaks saab Kehra nii Tapa kui ka Raasiku vastu mängida koduseinte toel.

"Täielikult nõus, et meie jaoks on ees kaks väga tähtsat mängu. Siit on vaja punkte võtta, kui soovime viimasest kohast pääseda. Rääkisin sellest ka meeskonnale, sest palju pole mänge jäänud ning tuleb maksimaalsed jõuvarud platsile panna," sõnas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Kahjuks märkan meeskonna sees, et just kogenud mängijatele käib au pihta tabeli lõpus paiknemine. Osade noorte suhtumine on kummaline, aga just neilt ootaks rohkem julgust vastutust võtta. Muidugi on see ka treeneri töö – süstida palluritesse kindlust, ent palju peab siiski tulema mängija enda seest," analüüsis kehralaste juhendaja.

Viimases neljas kaotusega lõppenud mängus on Kehra oma võrku lubanud 30 või enam palli ja peatreener tunnistab, et kaitse on murekoht. "Pink on meil lühikesevõitu, paar mängijat vigastatud ja see jätab kaitseliini vähe manööverdamisruumi," kahetses Raudsepp.

Tapat on Kehra tänavu vaid korra võitnud, aga laupäevase vastase Raasiku/Mistraga ollakse plussis – neli võitu ja kaks kaotust. "Tapa on kindlasti suure sammu sel hooajal edasi teinud ja heas hoos. Tagaliinis on Vahur Oolup, Marten Saar ja Ilja Kosmirak päris võimsad ning kerge meil olema ei saa," kiitis Raudsepp kolmapäevast vastast.

Tallinn võõrustab Servitit, Viljandi ootab külla Raasikut

Ainus vastasseis esikolmiku meeskondade seas leiab aset kolmapäeval Kalevi spordihallis, kus HC Tallinn võõrustab Põlva Servitit. Mulluse hooaja kaht paremat lahutab liigatabelis praegu juba kaheksa punkti, aga päris väljas kulla- ja hõbedaheitlusest pealinlased siiski veel pole.

Tallinn ja Serviti on tänavu vaid kahel korral seni vastamisi läinud, mõlemad kohtumised toimusid märtsikuus. Serviti sai võõral väljakul 30:22 võidu ja oli kodusaalis parem 26:22. Viimati oli Tallinn põlvalastest üle enam kui kaks aastat tagasi, kui 2020. aasta jaanuaris kodus 24:23 võideti.

Liigaliider Viljandi HC, kes nagu Servitigi valmistub nädalavahetusel toimuvaks Balti liiga finaalturniiriks, saab koduseinte toel võimaluse pikendada 2022. aasta algusest kehtivat kaotuseta seeriat.

Vastasseis Raasiku/Mistraga on mulkide jaoks käesoleva aasta 20. võistlusmäng ning seni on kirjas 18 võitu ja üks viik. Raasikuga kohtus Viljandi tänavu kahel korral nii Balti kui ka meistriliigas ning oli iga kord viie- kuni seitsmeväravalise paremusega vastasest üle.

Selle nädala mängud meeste meistriliigas:

20.04. kell 19.00 HC Tallinn – Põlva Serviti (Kalevi spordihallis)

20.04. kell 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – SK Tapa (Kehras)

20.04. kell 19.00 Viljandi HC – Raasiku/Mistra (Viljandis)

23.04. kell 14.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Raasiku/Mistra (Kehras)