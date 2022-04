Jasmiin Üpraus sihib meistritiitlit nii EM- kui MM-sarjas

2021. aastal esimese eestlasena täiskasvanute MM-il GP1 kategoorias etapi võitnud Üpraus ja tema võistlustiim on teinud suuri ettevalmistusi, et sellel aastal meistritiitlid mõlemas rahvusvahelises sarjas võita. Tänavune hooaeg algas küll juba jaanuarikuus maailmakarikasarja võiduga Tais, kus sõideti 2021. aasta MK-sarja viimane etapp, kuid uue hooaja maksimaalseks ettevalmistuseks osaletakse sellel nädalavahetusel treeninglaagris Hispaanias. Seejärel on siht EM-il Itaalias, kus võisteldakse Ski Ladies GP1 kategoorias rajasõidus ja maikuus toimuval MM-sarja esimesel etapil Hispaanias, kus lisaks rajasõidule võetakse mõõtu ka slaalomsõidus, teatas tiim.

"Kindlasti on olnud pikki päevi garaažis, varajasi hommikuid jõusaalis ja mahukaid koolipäevi nädalavahetuseti, kuid hetkel on vaim värske, masinapark paigas ja eesmärgid selged," ütles lisaks tippspordile ülikoolis kahel erialal õppiv Üpraus. "Eesmärgiks on tiitel ja hea meel on tõdeda, et sellel hooajal on meie teekonnaga nii palju uusi ning ägedaid toetajaid liitunud!"

EM-sarjas sõidetakse tänavu neli ja MM-sarjas kuus etappi.

Eelmisel aastal sai 21-aastane Üpraus MK-sarjas esikoha ning võitis MM-il hõbeda ja pronksi.