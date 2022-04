Eesti rattur sai mägisel ühepäevasõidul Prantsusmaal 51. koha

109,1-kilomeetrise mägise võistluse võitis Brodie Chapman (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope; 3:20.37) tiimikaaslase Victorie Guilmani (+0.27) ja Cristina Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo; +0.49) ees. Tasane kaotas võitjale 15 minuti ja seitsme sekundiga ja sai 51. koha. Seejuures 74 ratturit üldse finišisse ei jõudnud, vahendab Eesti Jalgratturite Liidu kodulehekülg.

"See oli kõige pikem võistlus, mis ma kunagi sõitnud olen ja arvestades, et eelmisel nädalal olin kukkumise tagajärjel haiglas, siis olen tulemusega rahul," ütles Tasane. "Kindlasti sain hea kogemuse ja enesekindlust juurde."

Türgis jätkunud velotuuri (2.Pro) kaheksas etapp jäeti vihma tõttu pooleli, kuna märg asfalt oli väga libe. "Kohe, kui vihma sadama hakkas, toimus suur kukkumine ning mõistsime, et me ei saa niimoodi jätkata. Kõik ratturid protestisid üheskoos, et võidusõit katkestatakse," avaldas ainsa eestlasena võistlusel osalenud Mihkel Räim. "Pidime küll 50 kilomeetrit rahulikult finišisse sõitma, et midagi televiisorist näidata oleks, aga ka selle jooksul toimus mitmeid kukkumisi, sh kukkusin minagi. Tee oli nii libe, nagu oleks must jää maas olnud. Ma pole oma elus nii libedat asfalti veel kohanud."

See tähendab, et velotuuri kokkuvõttes pälvis üldvõidu uusmeremaalane Patrick Bevin (Israel – Premier Tech), kellele see on profikarjääri suurimaks õnnestumiseks. Teise koha sai austraallane Jay Vine (Alpecin-Fenix; +0.20) ja kolmanda Argentina rattur Eduardo Sepulveda (Drone Hopper – Androni Gioccatoli; +0.40). Räim sai kokkuvõttes 128. koha (+48.27). Eestlase järgmine võistlus on suure tõenäosusega 1. mail sõidetav World Touri sõit Eschborn – Frankfurt.