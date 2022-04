Sportlikust perest pärit Sindra Kriisa tegi iluuisu MM-il treeneridebüüdi

25-aastane Sindra Kriisa sai treenerina tiitlivõistluste ristsed just koduses Eestis. Tema juhendamisel saavutas Zürichis harjutav 14-aastane Poola koondise esindaja Noelle Streuli 154 punktiga juunioride MM-il 43 naisüksiksõitja seas 15. koha.

"Ma lõpetasin sportlaskarjääri ja siis hakkasin tegema treeneritööd ja üllatusena hakati mind kutsuma erinevatesse riikidesse. Ma töötasin Prantsusmaal aasta ja siis kutsuti mind Šveitsi, kus ma töötan nüüd juba teist aastat ja mulle meeldib seal väga," rääkis Kriisa.

Kümne aasta tagune juunioride Eesti meister Sindra Kriisa tiirles sportlasena võistluskarusellil seitse aastat ja sai kogemuse ka noorte olümpialt. Sindra on pärit üdini sportlikust perekonnast. Tema vend Kerr ja isa Valmo löövad laineid korvpallis, ema Kersti on võimlemistreener ja lavastaja.

"Eks ma alguses tegelesin ka iluvõimlemisega, aga siis pani ema mind uisutama. Kõigepealt tahtis mind panna korvpalli mängima, aga siis isa ütles, et jääb ära. Tuleb mingi ilusam sport valida. Uisutamine on see, mille juurde ma olen siis jäänud, see on minu kirg."

Zürichis tegutseb Sindra hommikust õhtuni jäähallis. Tema käe all harjutab üle 20-ne ambitsioonika ja erinevast rahvusest noore. Seejuures on tiimis kuus Šveitsi Novice klassi koondisse kuuluvat talenti. Belgiast pärit olümpiakogemustega tiimi peatreener Linda Van Troyen, kelle nimekaim õpilane on Kevin van der Perren, on andnud talle tööks vabad käed.

"Ta sajaprotsendiliselt usaldab mind. Ta teab, et ma olen hea taustaga, olen käinud Venemaal treenimas. Ta teab, et mul on teadmised ja ta on andnud mulle vabad käed. Mulle on see väga oluline, sest nii saan tõestada, milleks ma olen võimeline," lisas Kriisa.

Tallinnast lendas Kriisa USA-sse Floridasse, kus toimub tiimi üldkehalise ettevalmistuse laager. Seejärel jätkub töö juba Šveitsis ja Prantsusmaal, et ka uuel hooajal viia õpilasi suurele areenile.