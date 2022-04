Iraanist koondisega liitunud Keel: koondis on väga uue näoga

Eesti meeste võrkpallikoondis alustas Tartus treeninglaagrit, milles osalevad eelkõige nooremad ja koduliigas mänginud võrkpallurid. Kahenädalast treeninglaagrit alustasid 16 peamiselt Eesti klubide mängijat, neist koondisekarastust on vähestel. Laagri eesmärk on kaardistada, milline on olukord rahvusmeeskonna tagalas ja kaasata uusi nägusid suveks koondise tegemistesse.

"Kui siin kõige vanem mees on täna Markkus Keel sünniaastaga 1995 ja kõik teised on nooremad, siis see seltskond saigi valitud teadlikult selline noorem, et anda neile võimalust end tõestada. Kui maist läheb tõsisem ettevalmistus Kuldliigaks lahti ja kogenumad mehed liituvad, et siis oleksid need nooremad ka valmis. Siit seltskonnast ikka väga paljud jätkavad koondises samamoodi Kuldliiga ajal," rääkis koondise abitreener Oliver Lüütsepp.

Kuna Eesti koondise peatreener Fabio Soli on lähiajal seotud veel kohustustega Itaalia kõrgliigas, viivad laagri läbi Alar Rikberg ja meistriliigasse naasva Võru meeskonna peatreeneriks nimetatud Oliver Lüütsepp. 16-st laagrit alustanud võrkpallurist 14 mängisid lõppenud hooajal võrkpalli Eestis ja ainult kaks - Markkus Keel ja Stefan Kaibald välismaal, vastavalt Iraanis ja Saksamaal.

"Väga uue näoga koondis on, kui siin täna ringi vaadata. Arvan, et tööeetika saame kiiresti paika. Sellepärast ei pea muretsema, et tööd tehakse vähem, kuna liidreid pole kohal," ütles sidemängija Markkus Keel.

"Suvelt ootaks eelkõige seda, et suve lõpus kvalifitseeruksime EM-ile. Siinse praegu noore koosseisuga ootaksin, et saame Kuldliigas normaalselt hakkama ja mängime võitluslikult," lisas nurgaründaja Stefan Kaibald.

Euroopa Kuldliigas kohtub Eesti koondis mais-juunis Tšehhi, Läti ja Belgia koondistega.