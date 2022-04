Võrkpallikoondis alustas ettevalmistust Euroopa Kuldliiga mängudeks

Esmakordselt on meeste koondise laagris neli TalTechis mänginud meest: Jan Markus Üprus, Sten Perillus, Cris Karlis Lepp ja Rasmus Meius. Treenerid tahavad noorematest meestest esimeste nädalatega ülevaadet saada, trenne juhendavad kuni maini Alar Rikberg ja Oliver Lüütsepp.

Peatreener Fabio Soli oli küll täna Tartus, ent liitub koondisega pikemalt mais, kui lõpeb klubihooaeg Itaalia kõrgliigas. Mai alguses liituvad koondisega veel mõned mängijad. "Otsustasime üsna varakult laagriga alustada, et võimalikult paljudest mängijatest ülevaade saada. Üks eesmärke on noorte arendamine ja uute talentide avastamine, sest nii ehitame koondise tulevikku," rääkis Soli.

"Paljud sellest grupist jätkavad ka Kuldliigas, sest mitmed vanemad mängijad on hädas vigastustega ja vajavad suve esimeses pooles puhkust ja vigastustega tegelemise aega. Katsetame ka positsioonidega, näiteks Jan Markus Üprust ja Mihkel Varblast diagonaalründajatena, sest seal on hetkel kõige suurem murekoht."

"Suve peamine eesmärk on suve lõpus toimuvad Euroopa meistrivõistluste valikmängud ja tahan, et ka mitmed kogenumad mehed oleksid sel ajal rivis tagasi. Muidugi on ka Kuldliiga tulemus väga oluline, aga peame selle aja võtma ja ka katsetama, sest diagonaalis on vaja mängijaid juurde leida ja temporündajates paistab selleks sobivaid kujusid olevat. Olen väga põnevil ja ootan, et saaksin juba siin tööle hakata. Olen tänulik, et sellise võimaluse olen saanud," lisas peatreener.

Kuldliigas kuulub Eesti ühte alagruppi Tšehhi, Belgia ja Lätiga. Alagrupimängud algavad 25. mail, nelja meeskonna osalusel peetav finaalturniir toimub Horvaatias 18.-19. juunil. Kuldliiga võitja ja ka 2021. aasta võitja pääsevad Challenger Cupile, et võidelda pääsme eest Rahvuste Liigas. Meeste Kuldliiga võitis viimati Türgi, Eesti teenis pronksi.

Eesti meeskonna Kuldliiga alagrupimängude ajakava:

25. mai kell 18.00 (Tartu Ülikooli spordihoone) Eesti – Tšehhi

28. mai kell 19.00 (Liepaja) Läti – Eesti

1. juuni kell 18.00 (Tartu Ülikooli spordihoone) Eesti – Belgia

5. juuni kell 19.00 (Kortrijk) Belgia – Eesti

8. juuni kell 20.00 (Tartu Ülikooli spordihoone) Eesti – Läti

11. juuni kell 16.00 (Zlin) Tšehhi – Eesti

Koosseis esimeses laagris:

Sidemängijad:

Markkus Keel (Sirjani Foolad, Iraani kõrgliiga)

Aleksander Eerma (TalTech)

Diagonaalründajad:

Jan Markus Üprus (TalTech)

Markus Uuskari (Pärnu VK)

Valentin Kordas (Tartu Bigbank)

Nurgaründajad:

Karli Allik (Frankfurti United Volleys, Saksamaa kõrgliiga)

Albert Hurt (Tartu Bigbank)

Kevin Saar (TalTech)

Rasmus Meius (TalTech)

Stefan Kaibald (Königs Wusterhauseni Netzhoppers, Saksamaa kõrgliiga)

Timo Ander Lõhmus (Tallinna Selver)

Temporündajad:

Alex Saaremaa (Tartu Bigbank)

Marx Aru (Tallinna Selver)

Mihkel Varblane (Tallinna Selver)

Sten Perillus (TalTech)

Liberod:

Silver Maar (Pärnu VK)

Cris Karlis Lepp (TalTech)

Peatreener: Fabio Soli

Abitreenerid: Fabio Storti ja Oliver Lüütsepp

Abitreener/statistik: Alar Rikberg

Mänedžer/statistik: Märt Pajusalu

Füsioterapeut: Toms Zvonkovs

Massöör: Mark Leinfeld

Mänedžer: Robin Ristmäe.