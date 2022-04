Luitejooksu võitsid Olavi Allase ja Pille Hinn

Pühapäeval, 17. aprillil naasis koroonaviiruse põhjustatud kaheaastaselt pausilt liikumishooaja üks avaüritusi Luitejooks, tuues starti ligemale 700 spordisõpra üle Eesti: 349 jooksjat, 98 käijat-kepikõndijat, 31 koertekrossil ja 12 -retkel osalejat ja 191 last.

8,3 km jooksudistantsi läbis kõige nobedamalt 26.59,2-ga esimest korda üritusel osalenud Olavi Allase (Tartu SS Kalev), kellele järgnes tema sama klubi ridadesse kuuluv vend Johannes Laur 29.30,7-ga. Parima Pärnumaa jooksja au teenis 29.47,4-ga lõpetanud Franko Reinhold.

"Vaatasin, et eriti konkurentsi ei ole, seega uurisin varasemaid tulemusi, näiteks Roman Fosti aega, ent sellest jäi veidi puudu," rääkis Allase, kes enda sõnutsi kehale armu ei andnud. "Arvasin, et olen lõputõusul, aga siis tuli sujuvalt veelgi tõusta: Luitejooks on oma nime vääriline," muigas võitja.

Pille Hinn Autor/allikas: Laura Toomesoo

Naiste seas võitis mäekõrguse eduga ajaga 32.55,5 Pille Hinn (Sparta), kellele järgnesid Kadiliis Kuiv (SK Prorunner) ja Mirtti Verbitskas (Anu Jooksutrennid), ajad vastavalt 35.15,6 ja 35.52,6.

"Esimene pool oli lihtne, olgugi, et sellest rajast räägitakse kui väga raskest, minul probleeme ei tekkinud," sõnas Hinn, kelle sõnutsi suutis ta stabiilselt lõpuni joosta, ehkki jalad olid finišis piimhapet täis.

Luitejooks on Eestis ainus klassikaline liikumisüritus, kus on võimalik osaleda koos koeraga. 5,4 km distantsi võitis meeste eagrupis 19.23,2-ga Baltospordi esindaja Aigar Kuus, kes läbis raja Saksa lühikarvalise linnukoera Coraga. Talle järgnesid sama klubi liige Tarvo Siim ja Greyster Tõru ning varem korduvalt poodiumile jõudnud idavirulane Aleksander Vassiljev Greyster Mintiga, ajad vastavalt 19.24,3 ja 20.08,6.

Naiste seas oli võidukas üldarvestuses kolmanda ajaga 19.26,8 finišeerinud paar Merilin Jürisaar Alaska Huski Coco (Team Nordic Job Worldwide). Teise-kolmandada lõpetasid 22.13,6 kirja saanud Kätlin Pillart ja segavereline Roxy ning 26.45,3-ga finišisse jõudnud Baltospordi esindaja Krislin Pärt Šveitsi valge lambakoera Benziga.

Kuni 11-aastaseid lapsi tuli starti 191. Kuni seitsmeaastaste jooksudes esikolmikuid ei selgitatud. 7-8-aastaste poiste arvestuses hõivasid poodiumi Mihkel Kuuskmann, Richard Šurõgin ja Sergo Mengel, sama vanade tüdrukute seas olid parimad Regina Roomet, Elise Peterson ja Delisia Pert. 10-11-aastaste poiste väledaim oli Armin Pendin, kellele järgnesid Joosep Puusild ja Martin Kuuskmann. Tüdrukute konkurentsis ei leidunud vastast Madeleine Veerpalule, teise-kolmandana finišeerisid Meeri Marii Ahman ja Maria-Emilia Luik.

Luitejooks on Pärnu Kahe Silla Klubi kolmikürituse sarja avaetapp. Lisaks kuuluvad arvestusse 4. septembril toimuv Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ning 23. oktoobril Pärnu Rannajooks. Enne seda aga kutsub klubi kõiki spordisõpru 22. juunil Pärnumaa võidupüha maratonile ja Pärnu suvejooksule.

Kes Rannametsa starti ei jõudnud, saab 24. aprillini silgata endale sobival ajal ja kohas virtuaalsel Luitejooksul.