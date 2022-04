"Vanas Euroopas ikkagi superkross on motokrossile alla jäänud. Ameerikas on olukord vastupidine. Superkross on ikkagi oluliselt suurem spordiala kui välimotokross ja põhjus on selles, et kõik üritused on suurtel staadionitel. Inimesed on harjunud staadionitel käima," rääkis superkrossi EM-i peakorraldaja Peeter Põldaru.

Euroopa tipptaset pakkusid Sõmerpalus prantslased Charles Lefrancois ja Thomas Ramette. Nende oskustest õppisid palju ka kohalikud sõitjad. "Õnneks on nad hästi kõvad sõitjad. Nad on ikkagi maailmas arena-krossil tuntud tegijad, ikkagi esiotsa poisid ja jumal tänatud, et nad siin on. Saan natukene nende kiirust ka näha, et mis kohtade peal on arenemisruumi. Nad näitavad ette, kuidas asi käib," tõdes superkrossi EM-i pronks Karel Kutsar.

EM-il osalenud Tanel Leok avaldas kahetsust, et kodusele tiitlivõistlusele tuli kohale suhteliselt vähe noori Eesti sõitjaid. Leok ise jälgis oma poja Sebastian Leoki võistlust. 14-aastane Sebastian pälvis superkrossi EM-tiitli 125 kuupsentimeetriliste tsiklite klassis. 250-liste konkurentsis saavutas aga esikoha Põlva noormees Kaarel Tilk.

"Ma arvan, et kui siin näidata head hoogu, siis tulevikus avab see uusi uksi, mis on minu jaoks oluline. Kui superkrossis oled julge, siis tavaliselt tulevad ka head pakkumised, mida loomulikult iga sportlane ja sõitja tahab," märkis Tilk.

Sõmerpalus asuv Euroopa suurim statsionaarne motohall soovib superkrossi tippe võõrustada ka tulevikus. "Tänasest päevast edasi tahaks iga aasta seda korraldada. Küsimus on nüüd selles, et mis formaadis see Euroopa sari jätkub. Kohe on startimas ka niiöelda uus maailmameistrivõistluste sari superkrossis ja kuidas need omavahel konkureerima hakkavad nii sõitjatele kui korraldajatele, eks seda näitab elu. Meie siht on kindlasti vähemalt Euroopa sarjas kaasa lüüa, kui see edasi toimub," loodab Põldaru.