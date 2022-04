Oled praegu Eestis, aga Tartus toimunud Eesti meistrivõistlustel osalesid ainult ühe alal. Kas viimastel nädalatel on nii palju võistlusi olnud, et mõttekam oli sel nädalavahetusel kehale puhkust anda?

Nii on. Viimase kahe nädala jooksul oli mul kokku neli võistlust. Juba kolmandal võistlusel pidin mõned alad maha võtma, kuna keha ei pidanud nii hästi vastu. Tartus võistlesin selleks, et Eesti fännidele rõõmu teha ja enda koduklubi esindada. Tore oli jälle Eestis võistelda.

Alustasid aastat treeningutega USA-s. Tulid tagasi Euroopasse ja nüüd on sul seljataga võistlused Prantsusmaal, Tšehhis, Soomes ja Rootsis. Kuidas hindad seni tehtud tööd ja vormi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga?

See aasta on totaalselt teistsugune kui eelmine. Eelmisel aastal sain ettevalmistustega korralikult alustada detsembris, see aasta hakkasin ma korralikult treenima alles jaanuari lõpus. See pole mulle nende võistluste jaoks palju aega andnud, aga samas tulemused on jällegi väga head. Eelmisel aastal võistlesin väga palju ja tänu sellele sain kogemusi juurde. Arvan, et praegu olen väga heas vormis.

Tänavuse hooaja võistluskalendri osas on olnud palju segadust. Jaanuaris tuli teade, et MM jääb sel aastal ära, aga paar nädalat hiljem otsustati ümber, kuid võistlus toimub mai asemel hoopis juunis. Rahvusvaheline ujumisliiga (ISL) otsustas Ukraina sõja tõttu hooaja vahele jätta. Kui palju ja millisel viisil need muudatused sind mõjutasid?

Väga palju ei mõjutanud. ISL toimub alles aasta lõpus ja suvel teadsime, et paar etappi on, aga me poleks nendeks niikuinii valmistunud. MM-i kuupäevade muutumine tekitas natukene segadust, aga saime üpris kiirelt tagasi niiöelda vette minna ja uuesti treenima hakata. Üldplaanis midagi erilist ei muutnud.

Budapestis toimuva MM-ini jääb täpselt kaks kuud. Hiljuti ütlesid, et pole üldse kindel, kas sellel võistlusel osaleda. Millise otsuseni oled nüüdseks jõudnud?

Praeguseks olen otsustanud, et ikkagi lähen ja teen selle jaoks korraliku ettevalmistuse. Pidime alguses treeneriga vaatama, et kuidas esimesed võistlused lähevad, aga need läksid väga hästi ja enam ei näe põhjust, miks ma ei võiks selleks ajaks heasse vormi saada. Olen stardis ja proovin anda endast parima.

Lõpetuseks, millal on sinu järgmine võistlus?

Järgmisel nädalal olen Tallinnas, treenin siin ja seejärel lähen Dubaisse treeninglaagrisse. Järgmine võistlus on mai keskpaigas Monacos.