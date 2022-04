Eesti ujujatel on tänavuseks hooajaks kõrged ootused

Pühapäeval sai Zaitsev ühel oma trumpalal ehk 50 meetri liblikujumises kirja kaks rahvusvahelisest klassist aega. Hommikul oli tulemus 23,50 ja õhtuses finaalis 23,53. Zaitsevi Eesti rekord on 23,26. "Ma ütleks, et hommikul oli puhtam ujumine. Õhtul oli ka väga suur motivatsioon sees, aga oli natuke seda rapsimist ja liiga palju jõudu läks," tõdes Zaitsev.

Zaitsevil on klubis Garant mitmekülgne treenerite kollektiiv, kuhu jätkuvalt kuulub ka Venemaalt pärit Valeri Gabisonia. "Trennis me teeme selliseid keskmaalõike suhteliselt palju. Tulemuste järgi ongi näha, et minu 100 meetrit on praegu läinud paremaks kui varasematel perioodidel," märkis Zaitsev.

50 meetri liblikujumises Zaitsevi järel teiseks tulnud Armin Evert Lelle võitis oodatult Eesti meistritiitli 100 meetri seliliujumises. Aeg oli 56,54 ehk umbes poolteist sekundit nõrgem kui Ralf Tribuntsovi Eesti rekord. Särava lühirajahooaja selja taha jätnud Lelle pole praegu Zaitseviga võrreldavas löögihoos, kuid see pole olnud ka eesmärk. Ettevalmistuses ta radikaalseid muudatusi teinud pole.

"Veebruaris olin Kregor Zirgi ja tema treeneriga kolm nädalat kõrgmäestiku laagris. Aga muidu on kõik sama. Siiamaani on töötanud ei näe põhjust väga muuta," ütles Lelle.

Kui Kregor Zirk tegi Eesti meistrivõistlustel kaasa ühel distantsil, siis Eneli Jefimova jäi seekord kõrvale. Jefimova puudumisel võitis naiste 50 meetri rinnuliujumise Maria Romanjuk. Sel kevadel polegi mullune EM-hõbe Jefimova veel startinud, sest eelmisel nädalal tuli loobuda ka tugevast Stockholmi võistlusest.

"Kaks nädalat enne Rootsi võistlust jäi ta haigeks. Tuligi niiöelda palavik, peavalud, asjad. Ise arvasime algul, et sai äkki koroona, aga tegi testid, mis olid negatiivsed. Täpselt ei teagi, mis viga oli, aga seetõttu pidime Rootsi võistlusest loobuma. Kuna me nüüd järgmine nädal lendame Türki treeninglaagrisse, siis ei hakanud siin ka riskima," rääkis Jefimova treener Henry Hein.

Tiitlivõistlusi toimub ka sel aastal palju. Heina sõnul on Jefimova põhieesmärgid juunis toimuv täiskasvanute MM ja juulis peetavad juunioride Euroopa meistrivõistlused. Augustis toimuvate täiskasvanute Euroopa meistrivõistluste osas pole otsuseid langetatud.

Zaitsev ja Lelle suunavad oma pilgu aga just augustis peetava EM-i suunas, ehkki starti minnakse eeldatavasti ka juunis toimuval MM-il. Pika basseini maailmameistrivõistluste A-norm on Eesti ujujatest täidetud Zaitsevil, Jefimoval, Zirgil ja Aleksa Goldil. B-normiga pääseb sinna tõenäoliselt Lelle.

"EM-i normatiivist on mul üks kümnendik puudu. Mõnes mõttes ei ole nagu midagi ära teha, aga samas on vaja norm täita. Seda me proovime MM-il täita ja siis täis-pauguga EM-ile minna," ütles Lelle.

Tänavuste Eesti meistrivõistluste edukamad sportlased olid Romanjuk seitsme ja Zaitsev kuue kuldmedaliga.