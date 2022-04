Tsitsipas kaitses Monte Carlos edukalt tiitlit

"Ma olen enda üle väga uhke. Ühel hetkel ei olnud seis kõige parem, aga suutsin külma närvi hoida ja matši edukalt lõpetada. Mõnikord kipun väljakul endas kahtlema, kuid oluline on hoida pea püsti. Teadsin, et ta (Davidovich - toim) on väga ohtlik vastane, seega see on minu jaoks suurepärane võit. Arvan, et ka tulevikus suudab ta teha suurepäraseid esitusi," rääkis Tsitsipas pärast matši.

Tsitsipasele oli see karjääri teiseks kõrgeima kategooria turniiri võiduks. Kokku on ta oma karjääri jooksul võitnud kaheksa ATP tuuri tiitlit.

Ühtlasi sai kreeklasest kuues mängija, kes on Monte Carlos suutnud edukalt tiitlit kaitsta. Varasemalt on sellega hakkama saanud Rafael Nadal (2005-2012, 2016-2018), Juan Carlos Ferrero (2002-03), Thomas Muster (1995-96), Björn Borg (1979-1980) ja Ilie Nastase (1971-1973).