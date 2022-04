Eesti jäätantsupaar: lühitantsu isiklik rekord enesekindlust juurde ei andnud

"Jäime rahule. Kõik ei tulnud nii välja nagu tahtsime, aga väga halvasti ka ei läinud," kommenteeris Bunina vabakava. "Vead tulid närvidest. Treeningutel oli kõik stabiilne."

Rütmitantsus tehtud uus rekord neile kindlust juurde ei andnud. "Olime väga rõõmsad, et tegime kõik, mida oskasime lühitantsus ja see tuli hästi välja meil. Aga mingit enesekindlust see ei andnud," sõnas Bunina.

17-aastased uisutajad treenivad tipptasemel kooli kõrvalt, kuid mõlemad kinnitavad, et motivatsiooni jagub. "Kõigepealt on kool, pärast on meil kursused. Ivan käib autkoolis, mina käin inglise keele kursustel, tema (Ivan) ka käib inglise keele kursustel. Trenn on õhtul umbes kell üheksa," rääkis Bunina.

"Meeldib võistlustunne, kui tehakse aplaus ja kui sa tead, et tegid midagi hästi," vastas Bunina küsimusele, mis neid motiveerib. "Ilusad kleidid," lisas ta juurde.