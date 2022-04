Naiste käsipallimeistrivõistlustel alustatakse medalimängudega

Naised mängisid tänavu esmalt karikavõistlused, kus Mella jäi finaalis napilt alla Arukülale ning Tabasalu võttis ajaloolise pronksmedali. Meistrivõistlustel mängiti põhiturniir, mille põhjal pandi paika asetus kohamängudeks. Reval-Sport läbis selle faasi kaotuseta ning Tabasalu tuli teisele kohale parema väravatevahega Mistra ees.

Karikavõitja võitleb Kehraga pronksmedali pärast

Kuigi Kehra ei ole sel hooajal veel oma võiduarvet avanud, on just Mistraga peetud kõige tasavägisemad lahingud, kui sügisel mängiti karikavõistlustel viiki ning viimati märtsis toimunud kohtumises jäädi alla vaid ühe punktiga. "Meil on vahepeal olnud aega naiskonnana koos treenida ja pisivigastusi välja ravida. Oleme pronksikohtumisteks valmis! Kuna meil pole sellest hooajast veel medaleid ette näidata, oleme motiveeritud hooaega positiivsete emotsioonidega lõpetama," vaatas seeriale ette HC Kehra treener Indrek Lillsoo.

Eelmise aasta lõpus karikavõitjaks kroonitud Mistra ei ole sel kalendriaastal nii häid tulemusi näidata suutnud. "Ega vabandusi on lihtne leida ja ka minu ootused olid peale karikavõitu vähemalt finaalil, kuid selline on elu. Usun, et kolme koondislase eemaldamine ükskõik mis tiimist, annaks oma efekti. Eks see on selline klišee öelda, et vähemalt noored saavad tähtsaid minuteid naiste tasemel, aga eks igal klišeel on omad tõed sees," arutles Aruküla peatreener Taavi Tibar.

Reval-Sport/Mella läheb täiuslikule kalendriaastale kuldset punkti panema

Mella, kes ei ole tänavu veel ühtegi mängu kaotanud, läheb finaalidele vastu favoriidina. Tabasaluga on kohtutud sel hooajal neli korda ning kõik matšid on võidetud keskmiselt üheksa väravaga. Käesoleva sajandi ülekaalukalt edukaim klubi naiste käsipallis proovib kindlasti karikavõistluste hõbeda kirkama medali vastu välja vahetada.

"Ootame finaalmänge juba suure õhinaga. Loodetavasti pikem paus ei mõjuta kohtumiste kvaliteeti ning suudame kõikidele pealtvaatajatele pakkuda põnevaid esitusi. Peame üritama neutraliseerida vastaste kiired ääred ja oma mängujoonisest kinni hoidma. Lisaks üritame ülal pidada naiskondlikku distsipliini ning kõrget võistkonna vaimu," ütles meistrivõistlustel kuue kohtumisega 48 väravat visanud Reval-Spordi mängija Anastasjia Bušina.

HC Tabasalu jaoks on senine hooaeg olnud täiskasvanute tasemel klubi edukaim. Karikavõistlustel võeti esimene pronksine medal ning nüüd jõuti meistrivõistluste finaali. Klubi hea noortetöö on vilja kandnud ning kullamängudes minnakse Mellale tõsist lahingut andma.

"Meie hooaja peaeesmärk oli jõuda finaali. Edasine on ainult boonus. Siiani on meil Mellaga raske olnud ja oleme neile füüsiliselt alla jäänud. Meie võimalus kullamängudes on viia tehniline praak miinimumi ja kaitses aktiivselt mängida. Proovime seda läbi rohke rotatsiooni ka teostada. Eeskätt siiski naudime võimalust selliseid mänge mängida," lõpetas HC Tabasalu/Audentese peatreener Martin Noodla.

Naiste meistrivõistluste kohamängude ajakava:

18.04 kell 19.00 HC Kehra - Aruküla/Mistra (Kehra Spordihoone)

20.04 kell 18.30 HC Tabasalu/Audentes - Reval-Sport/Mella (Tabasalu kooli spordihoone)

26.04 kell 17.30 Reval-Sport/Mella - HC Tabasalu/Audentes (Kristiine Sport)

26.04 kell 19.15 Aruküla/Mistra - HC Kehra (Aruküla Spordihoone)