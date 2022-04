Pruus võitis Volcati mitmepäevasõidul kolmanda etapi

Pruusi võiduajaks oli kaks tundi, 31 minutit ja 18,9 sekundit. Finišis edestas eestlane Xavier Ariza Garciat ja Alexey Medvedevi. Pruusi etapivõiduni aidanud meeskonnakaaslane Hans Becking, kes sõidab ühtlasi velotuuri liidrisärgis, sai finišis üheksanda koha.

"Algus võeti suhteliselt rahulikult. Esimese tõusu peal pandi see-eest aga korralikult gaasi. Endal oli päris raske, kuid olin kuuese juhtgruppi viimane mees. Seejärel lasti uuesti gaas maha ja sõideti üpris rahulikult edasi. Püsisime grupi ees, kui järsku läks uuesti andmiseks. Kohalikud teadsid, et rada läheb singlile. Endal oli raske, aga hoidsin kohta kusagil kuuendal kuni kaheksandal positsioonil," rääkis Pruus.

"Kuidagi sain aga kolmandale positsioonile, sest mõned tegid ees vigu. Tiimikaaslane tõmbas ees ning grupp venis pikaks ja vahed tulid sisse. Niiviisi saimegi viie mehega eest ära," jätkas Pruus. "Tempo oli jätkuvalt kõrge ja siis lasti hoog maha ja niimoodi mitu korda," lisas ta.

"Ise olin raskustes, aga maha ka ei jäänud. Hiljem läks tunne paremaks ja üritasin paar korda rünnata, ent minema ei õnnestunud saada. Tagant tuli meile veel mehi järgi ja nii oli meid koos lõpuks umbes 12 meest, kui finišini oli seitse kilomeetrit. Mõned rünnakud toimusid, aga kõik tuli alati kokku tagasi. Kolm kilomeetrit enne lõppu pakkus tiimikaaslane, et ta läheb ette tempot hoidma ja mängime minu peale. Ma polnud endas väga kindel, aga siiski õnnestus tal mind viimasesse kurvi ära tõmmata ja sain hea kiiruse ülesse. Keegi mööda ei tulnud ja nii see esikoht tuli. Üks päev on veel ees. Loodan, et saab midagi ära teha," rääkis Pruus.

Üldarvestuses kolmandaks kerkinud Pruus kaotab meeskonnakaaslasele Beckingile viimase etapi eel kahe minuti ja 32,9 sekundiga. Teisel kohal on Marc Stutzmann (+1.51,8). Heitlus pjedestaalikohale on tihe, sest neljas mees Riccardo Chiarini kaotab Pruusile vaid 0,3 sekundiga.

Naiste klassis pälvis etapivõidu Ann-Dorthe Lisbygd (3:02.21,7), kes jätkab liidrikohal ka velotuuri üldarvestuses. Pühapäeval ootab rattureid ees 41 kilomeetrit 840 tõusumeetriga.