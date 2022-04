Prantsusmaal neljandal etapil viiendaks tulnud Mihkels jätkab parima noore särgis

Madis Mihkels (Team Ampler – Tartu2024) sai Prantsusmaal sõidetava velotuuri Tour du Loir et Cher (2.2) neljandal etapil (205 km) viienda koha, mis langetas eestlase küll kokkuvõttes neljandale positsioonile, kuid tartlase selga jääb siiski parima noore särk.

Neljas etapp lõppes grupifinišiga, mille võitis hollandlane Coen Vermeltfoort (VolkerWessels Cycling Team; 4:40.38). Teise ja kolmanda koha said Tšehhi ratturid Daniel Babor (Elkov . Kasper) ja Dominik Neuman (Elkov – Kasper). Teistest Team Ampler – Tartu2024 sõitjatest said Pauls Rubenis 50., Markus Knaapi 51., Alekss Krasts 69. ja Artjom Köster 86. koha.



Kokkuvõttes jätkab liidripositsioonil Michael Kukrle (Elkov – Kasper), Vermeltfoort (+0.22) kerkis teisele ja Jeppe Aaskov Pallesen (Team ColoQuick; +0.23) langes kolmandale kohale. Mihkels kaotab liidrile 28 sekundiga ning jätkab üldarvestuses neljandal ja parima noorratturi pingereas esimesel kohal. Noorte arvestuses kaotab prantslane Valentin Retailleau (AG2R Citroen U-23 Team) eestlasele viie ja sakslane Pirmin Benz kuue sekundiga. Punktiarvestuses on Mihkels 21 kogutud silmaga Vermeltfoorti (29 punkti) ja Babori (27) järel kolmandal positsioonil. Pühapäeval lõpeb velotuur Bloisi linna tänavatel 97,5-kilomeetrise sõiduga.



Eesti valitsev grupisõidu meister Mihkel Räim (Burgos-BH) jätkas Türgi velotuuri (2.Pro) seitsmendal etapil (131,3 km) 102. kohaga. Kaotust võitjale Patrick Bevinile (Israel – Premier Tech) kogunes 14 minutit ja 39 sekundit.

"Lühike, kuid päris valus päev," võttis Räim etapi kokku. "Sõidu algfaasis said jooksikud minema ja seejärel hakkasid meeskonnad tempot tegema. Esimesed kaks tõusu olid suhteliselt kerged, aga sõidu keskel hakati päris valusalt vajutama ning sõitsime väikestel teedel kogu aeg üles ja alla. See hakkas päris kiirelt jalale ning viimane tõus 30 kilomeetrit enne lõppu oli ikka juba päris raske. Kannatasin ja punnitasin nii kaua kui suutsin, aga siis sai loodus minust võitu ja leidsin omale sobiliku grupi. Sõitsime rahulikus tempos lõpuni," rääkis Räim.

Bevin kerkis etapivõiduga liidriks, edestades Jay Vined (Alpecin – Fenix) 20 ja Eduardo Sepulvedat (Drone Hopper – Androni Giocattoli) 40 sekundiga. Räim jätkab 128. positsioonil, kaotades võitjale 48 minuti ja 27 sekundiga.

Velotuuri viimane, 137,8-kilomeetrine etapp kulgeb Istanbuli teedel ja lõpeb 700-meetrise tõusu otsas, millel keskmist tõusuprotsenti kaheksa. "Asja vürtsitab ilmselt vihm ja see tähendab seda, et teed on väga libedad," lisas Räim.