VAATA OTSE | Kodusele juunioride MM-ile paneb punkti naiste vabakava võistlus

Tallinnas toimuvad iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlused lõpevad naiste vabakava võistlusega. Kuidas läheb kodujääl Niina Petrõkinal, kes on tõusnud selle hooajaga 188 punkti naiseks ja tõusis huviorbiiti jaanuaris just Tondirabas peetud EM-il saavutatud kaheksanda kohaga. ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 15.45. Otseülekande režissöör on Margit Rand, reporter Aet Süvari ning kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Nimekamatest tippudest on säranud juunioride MM-il Surya Bonaly Prantsusmaalt, Michelle Kwan USA-st, Yuna Kim Lõuna-Koreast ning Mao Asada Jaapanist. Viimastel aastatel on võidud kuulunud Venemaa tippudele. Viimati võitis tiitli 2020. aastal just Tallinnas Kamila Valieva, kes on nüüd seotud dopinguskandaaliga.

Eesti naisüksiksõitjatest on juunioride MM-il parima tulemuse sõitnud välja seni Elena Glebova, kes oli 2006. aastal Oberstdorfis kuues.

Tallinnas püstitas laupäeval Petrõkina naiste üksiksõidu lühikavas isikliku rekordi ja võttis sisse kuuenda koha. Eestlanna teenis kava eest 65,90 punkti. Pühapäeval läheb Petrõkina jääle 19. uisutajana kell 18.35.