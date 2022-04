TÄNA OTSE | Mitmenda koha võtab MM-il Eesti jäätantsupaar?

Tallinnas toimuvatel iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste viimasel päeval jagatakase medalid välja jäätantsus. Reedese rütmitantsu järel said pääsme vabakava esitama ka Eesti jäätantsu paar Tatjana Bunina - Ivan Kuznetsov. ETV2 ja spordiportaali ülekanne algab kell 13.15, režissöör on Margit Rand, reporter Aet Süvari ning kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Eesti iluuisutajad on eelnevatel aastatel võitnud ainsa medali juunioride MM-il just jäätantsus. Kristjan Rand ja Grethe Grünberg said ajaloolise saavutusega hakkama 2007. aastal Oberstdorfis, kust tõid koju hõbemedalid. Paari juhendas Kristjani ema Lea Rand, kes seekord tõi tiitlivõistlusele välja 17-aastased Tatjana Bunina ja Ivan Kuznetsovi. Vabatantsule pääses 20 paari. Favoriitidena saabusid Tallinnasse Kanada ja USA paarid.

Reedesel rütmitantsul sai Eesti jäätantsupaar Bunina - Kuznetsov 24 paari konkurentsis 18. koha. Kava eest kogusid nad 50,26 punkti, mis ühtlasi tähistab nende uut isiklikku rekordit. Pühapäeval pääsevad eestlased jääle kolmandana kell 12.04.

Rütmitantsu järel on esikohal 66,98 punkti kogunud ameeriklased Oona Brown - Gage Brown, 64 punktiga. Teised on kanadalased Natalie D'Alessandro - Bruce Waddell ning kolmandalt kohalt leiab neist 0,55 punkti vähem kogunud kaasmaalased Nadiia Bashynska - Peter Beaumont.