Eesti jäätantsupaar tuli tiitlivõistluste debüüdil 15. kohale

Eesti jäätantsupaar teenis vabakava eest 77,06 punkti, mis tõi vabatantsus 15. koha. Võistluste kogusummas saadi kirja 127, 32 punkti ning sellega saavutasid Bunina ja Kuznetsov 15. koha ka üldarvestuses.

Esimeseks tulid Oona ja Gage Brown, kes olid parimad nii rütmitantsus kui vabakavas. Kulla said ameeriklased kaela kogusummas 170,25 punkti.

Hõbe ja pronks läks Kanadasse, kui teiseks tuli jäätantsupaar Natalie D'Alessandro - Bruce Wadell (162,56 punkti) ning kolmandaks Nadiia Bashynksa - Peter Beaumont (157,64 punkti).

Vabatantsu väike hõbedane medal läks USA paarile Katarina Wolfkostin - Jeffrey Chen ning paremuselt kolmanda vabakava uisutasid üldarvestuses hõbeda teeninud D'Alessandro - Wadell.

Enne võistlust:

Eesti iluuisutajad on eelnevatel aastatel võitnud ainsa medali juunioride MM-il just jäätantsus. Kristjan Rand ja Grethe Grünberg said ajaloolise saavutusega hakkama 2007. aastal Oberstdorfis, kust tõid koju hõbemedalid. Paari juhendas Kristjani ema Lea Rand, kes seekord tõi tiitlivõistlusele välja 17-aastased Tatjana Bunina ja Ivan Kuznetsovi. Vabatantsule pääses 20 paari. Favoriitidena saabusid Tallinnasse Kanada ja USA paarid.

Reedesel rütmitantsul sai Eesti jäätantsupaar Bunina - Kuznetsov 24 paari konkurentsis 18. koha. Kava eest kogusid nad 50,26 punkti, mis ühtlasi tähistab nende uut isiklikku rekordit. Pühapäeval pääsevad eestlased jääle kolmandana kell 12.04.

Rütmitantsu järel on esikohal 66,98 punkti kogunud ameeriklased Oona Brown - Gage Brown, 64 punktiga. Teised on kanadalased Natalie D'Alessandro - Bruce Waddell ning kolmandalt kohalt leiab neist 0,55 punkti vähem kogunud kaasmaalased Nadiia Bashynska - Peter Beaumont.