Kutsar oli superkrossi EM-etapil kolmas

Laupäevane etapp oli eestlaste jaoks rõõmustav - Karel Kutsar oli põhiklassis kolmas, Tanel Leok sõitis välja kuuenda koha. Etapi võitis prantslane Charles Lefrancois.

Superkrossi olemus on selline, et sõidud on hästi lühikesed, aga samas väga intensiivsed - kümme minutit. Kui raske see võistlus füüsiliselt on? "Ta on raske, sest hingamine läheb paigast ära. Hoian liiga kaua hinge kinni teatud elementide peal," kirjeldas Leok ERR-ile.

"On vaja harjuda, et end mugavamalt ja enesekindlamalt tunda. Aga see oli natuke teada ka - ma ei saanud end nii hästi ette valmistada kui oleks pidanud. Aga kui selline üritus siin tuleb, siis tulen ikkagi joonele."

Kuidas hindad praegu oma tsiklitunnetust? "Natuke võiks parem olla, aga tasapisi ajastamine, tunnetus tuleb sisse. Hingamine, valgus samamoodi - päevavalgus on teistmoodi [võistlus toimub sisehallis]. Tajud tsikli kiirust teistmoodi. See vajab ka harjutamist."

Aga järgmiseks nädalavahetuseks saab vormi timmida, et sellest sõidust siin on kasu? "Kindlasti on kasu. Oleks pidanud niikuinii trenni tegema ja teistmoodi. Sprinterlikud ringid ja praegu ei olegi sellist trenni teinud. Särtsu ongi motokrossis vaja.

Karel Kutsarist ei tunne halli ja rada keegi paremini.Millise raja on prantslased siia ehitanud? Kui raske selleks EM-iks? "Varem ei ole meil siin sellist rada olnud," vastas Kutsar. "Natuke olen saanud proovida ka."

"See on eelis meile. Meil Eestis selliseid radu üldse ei olegi. See on füüsiliselt ka väga raske, pead kogu aeg olema täpne ja kõik. Keeruline on."