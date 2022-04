Selevko: olin natuke väsinud ja närvis ka

"Ei ole sõiduga täiesti rahul, aga olin natuke väsinud ja närvis ka. Olin lühikavas kolmas ja siis oli minu jaoks võib-olla natuke raske..." tunnistas Selevko mitte kõige õnnestunuma kava järel ERR_ile.

"See hooaeg oli minu jaoks hea kogemus, et oli palju häid võistlusi. Ma arvan, et järgmisel hooajal on juba lihtsam."

"Nüüd hakkan valmistuma järgmiseks hooajaks," lisas ta. "Mingid neljakordsed hüpped proovin ka kavasse panna."

Treener Irina Kononova sõnul andis tunda asjaolu, et täiskasvanute MM-i ja juunioride MM-i vahele jäi vaid kaks nädalat. "Maailmameistrivõistlustel oli ta natuke parem. Praegu oli väsinud," lausus ta.

Võrreldes lühikavaga kaks korda kerkinud Levandi tundis kergendust. "Hooaeg on lõppenud ja nii edasi. Aga väike närib sees... ei tulnud nii ideaalselt, aga töötan edasi ja järgmisel hooajal pean näitama. Ei tohi kedagi alt vedada. Töötan ikka sajaprotsendiliselt edasi."

"Võitlus käib alati iseendaga. See annab isegi julgust juurde, kui lähed endaga võitlema. Kui mõtled teiste peale, siis on ainult segavad faktorid, aga sina ise - see on kõige võimsam värk, mida saad võidelda."