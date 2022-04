Petrõkina: enne võistlust oli väga palju mõtteid, olin liiga närvis

Petrõkina teenis kava eest 65,90 punkti ehk 0,98 enam kui mullu novembris Varssavis toimunud võistlusel. Oma etteastega jäi ta peaaegu rahule. "Tegin sammud trennis nii hästi. Praegu lihtsalt närvid läksid..." tunnistas Petrõkina ERR-ile.

"Enne võistlust oli väga palju mõtteid. Tundsin end halvasti. Olin liiga närvis. Aga kui läksin võistlema, siis tegin hüppeid nii hästi. Sellega olen väga rahul. Aga sammud ja vaatasin praegu, et piruett oli kolmandal tasemel. Nii et võib [olla] veel kõrgem."

"Ma tean, et on väiksed lapsed, keda ma tean ja kes mind teavad, vaatavad ja on koos minuga," jätkas Petrõkina. "Ei tahtnud näidata, et ma ei oska uisutada. Praegu on natuke lihtsam, et ei ole vaja kuhugi sõita, olla kuskil lennukis. On rohkem jõudu."

Petrõkina on sel hooajal palju võistelnud ja osalenud ka täiskasvanute tiitlivõistlustel. Ise tunnebki ta end juba täiskasvanud iluuisutajana.

"Siin on palju uisutajaid, kes ei käinud Euroopa ja maailmameistrivõistlustel. Mul on natuke rohkem kogemust. Aga vaatasin mõnd trenni, kus väiksed treenivad - nii hästi hüppavad, väga hästi uisutavad! Kõigil on mingi oma asi."

Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja jäi hoolealuse etteastega väga rahule. "Sest viimane võistlus ja päris raske meie jaoks," põhjendas ta. "Isiklik rekord - see tähendab, et hästi."

Juhendaja sõnul annab väga pikk hooaeg tunda. "Augustis oli juba esimene võistlus ja iga kuu võistleme. Juba on aprill ja tunneme, et väga väsinud oleme. Võtsime ennast kokku. Viskasime halvad mõtted ära ja tulemus on tulemus."