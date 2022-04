Vaikla ja Toronto mängisid viiki, Mehevetsa koduklubi sai suure kaotuse

Puurivaht Vaikla tegi taas täismängu ja tema võrku sahistati taas väljastpoolt karistusala. Vastasmeeskond York United läks lumise kohtumise 82. minutil juhtima, kui jala sai valgeks Osaze De Rosario. Kaks minutit hiljem viigistas seisu Mastanabal Kacheri tabamus, vahendab Soccernet.

Renate-Ly Mehevetsa tööandja Sporting Charleroi kaotas Belgia kõrgliigas võõrsil 0:6 KAA Gentile. Võõrustajad avasid skoori juba teisel minutil ja läksid vaheajapausile 2:0 eduseisus, teise poolaja keskel löödi tosina minuti sees veel neli väravat. Mehevets tegi Charleroi eest kaasa esimese poolaja.

Põhiturniiri järel pärast liigatabeli poolitamist selle teise poolde jäänud Charleroi on endiselt võiduta ja püsib viimasel kohal. Viiest viimasest mängust on vaid ühes saadud kätte viigipunkt. Nädala pärast minnakse vastamisi peamise konkurendi Woluwega, kellel on üks punkt rohkem.

Loe rohkem portaalist Soccernet.ee.