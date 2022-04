Kevin Vabaorg võitis Panevežise basseinitriatloni

Abramaicio karikavõistlusel, kus tuli 750 meetrit basseinis ujuda, 20 kilomeetrit rattaga sõita ja viis kilomeetrit joosta, oli Vabaoru võiduajaks 54 minutit ja 37,3 sekundit. Ta edestas teise koha saanud Igor Kozlovskijt 59 sekundiga ning kolmandana finišeerinud Lukas Prokopaviciust ühe minuti ja 14 sekundiga.

"Panevežyses oli eesmärgiks teada saada, kuidas ettevalmistusperiood on kehale mõjunud ja mille kallal on veel vaja tööd teha," kirjutas Vabaorg ühismeedias. "Lühidalt öeldes jäin hetkeseisuga rahule ja märk on maha pandud."

Naiste seas oli parim Inga Paplauske ajaga üks tund, viis minutit ja 33 sekundit. Paula Kübar ületas lõpujoone kaheksanda naisena, kuid sai oma vanuseklassis ajaga 1:27.06,4 kolmanda koha.

Lühemal distantsil (0,4/10/2,5) võistelnud Enn Kübar sai M65 klassis kolmanda koha ajaga 55 minutit ja 42,8 sekundit, jäädes alla Raimonds Garenciksile (40.49,9) ja Raimondas Skibarkale (40.53,1). Lastevõistlusel (0,2/5/1) sai Liv Grete Raudsepp oma vanuseklassis esimese koha ajaga 23.59,6.