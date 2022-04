Tabeli kaks viimast tegid Premium liigas viigi

Hannes Anier viis Kalevi 19. minutil juhtima, aga kaheksa minutit hiljem suutis Nikita Grankin viigistada ning mõlemad meeskonnad jätkavad võiduta.

Päeva esimeses kohtumises oli Tallinna FC Flora võõrsil üle Pärnu JK Vaprusest 2:0 (34. Sergei Zenjov, 65. Rauno Alliku).

Enne mängu:

Legion ja Kalev on sel hooajal suutnud kahepeale koguda kõigest kaks punkti, mis tähendab, et võiduga teenitavad kolm punkti on mõlemale meeskonnale märgilise tähtsusega. Kalev on kaotanud kõik seitse seni peetud kohtumist, viimati jäädi 0:5 alla Narva Transile. Legionil on kirjas kaks viiki ja viis kaotust, kuid eelmises voorus pidid nad tunnistama Paide Linnameeskonna 0:5 paremust.

Mängu peakohtunik on Kristo Tohver. Abikohtunike rolli täidavad Karolin Kaivoja ja Aron Härsing, neljas kohtunik on Paul Kask.