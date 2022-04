Hawks ja Pelicans pääsesid viimastena sõelmängudele

Atlanta Hawks alistas võõrsil 107:101 tulemusega Cleveland Cavaliersi. Võitjate poolel tegi suurepärase etteaste Trae Young, kes viskas 38 punkti, jagas üheksa korvisöötu ja võttis kolm lauapalli. Bogdan Bogdanovic ja Danilo Gallinari toetasid vastavalt 19 ja 14 punktiga. Kuus kaugviset tabanud Lauri Markkanen viskas Cavaliersi parimana 26 punkti ja haaras kaheksa lauapalli.

Idakonverentsis kaheksanda asetuse saanud Hawks kohtub sõelmängude avaringis esimese asetuse teeninud Miami Heatiga.

After starting slow, @TheTraeYoung WENT OFF for 32 points in the 2nd half of the #MetaQuestPlayIn to power the @ATLHawks to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel as the #8 seed!



38 PTS | 9 AST | 4 3PM



#8 HAWKS vs #1 HEAT

Sunday, April 17th at 1pm/et on TNT pic.twitter.com/j1FEXgD0KD