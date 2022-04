TÄNA OTSE | Petrõkina alustab kodusel MM-il medalijahti

Laupäeval on iluuisutamise juunioride MM-il kavas naiste üksiksõidu lühikava. Kõige suurema konkurentsiga alal läheb kõrget kohta püüdma valitsev Eesti meister Niina Petrõkina. Võistlusele on võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 14.00. Otseülekande režissöör on Margit Rand, reporter Aet Süvari ning kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.