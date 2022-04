Viimsi alistas Saku II liiga finaalis Priit Vene hoolealused

Kui esimene poolaeg kulges enamasti küll Viimsi dikteerimisel, aga oli enam-vähem punkt-punkti mäng, siis teisel poolajal ning eriti neljandal veerandajal surus Tony Liivaku juhendamisel mängiv Viimsi lõpuks oma mängu vastastele peale, kirjutab Basket.ee.

Jõgeva meeskonda vedas alt visketabavus, kui agressiivselt kaitses mänginud noorte viimsilaste vastu oli keeruline häid viskekohti leida. Kaheste tabavus oli Jõgeva poolt vaadatuna 47%:57% ja kolmestel 12%:34%. Lauavõitlus jäi enam-vähem võrdseks (46:41 Jõgeva kasuks), aga resultatiivseid sööte jagas Viimsi peaaegu kaks korda rohkem (19:10).

Viimsi parimaks ja ühtlasi ka turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Ron Laanemaa kogus 28 minutiga 23 punkti, kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget. Jorgen Rikberg panustas 16 silma ja viie lauapalliga ning Kevin Sünd tõi kümme punkti, kaheksa lauapalli ja kuus korvisöötu.

Jõgeva VSK edukaimana viskas kapten Sten Lillemägi 16 punkti, Breit Pross lisas 15 silma ning Märt Tralla arvele kogunes lõpuks 11 punkti.

"Me ei saanud lihtsalt oma mängu käima. Kui lased vastasel 82 punkti visata, siis seda on palju. Ma ei oskagi muud midagi öelda," kommenteeris Jõgeva kolmest tabanud kaugviskest kaks enda nimele saanud Breit Pross kohtumise järel. "Viimsil on tublid poisid, midagi pole öelda, hästi mängisid."

Pross liiga masendusse kaotuse järel ei langenud: "hooaeg oli meil hea, lihtsalt viimane mäng oli kehv. Ma ei ütleks, et hõbemedal ebaõnnestumine on, aga kuld on ikka magusam."

Küsimuse peale, kas Jõgeva kasutab ka võimalust ja läheb järgmisel hooajal Saku I liigat mängima, siis Prossi vastus oli kindel ja resoluutne: "absoluutselt!"