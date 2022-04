Maaseikis jätkav Treial sai pakkumise ka kodulinnast Võrust

Belgia kõrgliigaklubi Maaseiki Greenyard teatas, et jätkab lisaks Renet Vankrile koostööd ka eestlasest temporündaja Henri Treialiga. Lepingut pikendati aasta võrra.

Ka sel hooajal pallis Henri Treial Maaseikis, varasemalt on 29-aastane võrukas esindanud Prantsusmaa, Itaalia ja Tšehhi klubisid. Eestis on mees olnud nii Võru, Tartu kui Saaremaa hingekirjas.

Võrkpall24 uuris Treialilt, kas tema esimene leivaisa ja hiljuti taas meistriliigateekonna ette võtnud Võru Võrkpalliklubi ka oma linna mehele järgmiseks hooajaks pakkumise tegi.

"Mingisugune pakkumine tuli küll Võrust, kui aus olla. Ülimalt super oleks taas seal mängida, aga hetkel tahaks siiski veel ennast siin Maaseikis kõrgeimal tasemel proovile panna," paljastas võrukas oma tulevikusoove.

"Olen ausalt öeldes ammu oodanud, et kodulinna tuleks meistriliiga tasemel klubi tagasi ja nüüd on see lõpuks taas tõsi," rõõmustas Treial võrukate ettevõtmise üle. "Mingi aja pärast läheksin väga hea meelega sinna tagasi mängima, aga vaatame esialgu, mis siin järgnevatel aastatel välismaal saama hakkab."