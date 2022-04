Soomes eduka hooaja teinud Viitkar leidis uue välisklubi

Mullu suvel siirdus Markus Viitkar HC Tallinnast põhjanaabrite kõrgliigasse, Karjaa BK-46 ridadesse. Käimasoleval hooajal võitis Karjaa Soome karikavõistlused ja lõpetas kohaliku meistriliiga põhiturniiri esikohal. Järgmisel nädalal alustatakse poolfinaalseeriat Riihimäe Cocksi vastu.

"Vähemalt ajutiselt tuleb uue klubi mõtted peast visata ja keskenduda mängudele Soomes. Meie hooaja teine pool on kulgenud väga hästi, nüüd tuleb see edukalt ka lõpule viia. Kaotasime küll vigastada saanud Jac Karlssoni, ent jätkasime võiduseeriat tematagi ja loodetavasti ei sega see meid liigselt ka medalimängudes," sõnas Viitkar.

"Suvel teen siis juba sammu edasi. Mitte suure sammu, aga Rootsi esiliiga on väga tugeva taseme ja kõva konkurentsiga. Koondise peatreener Thomas Sivertsson teadis, et Karlskrona otsib joonemängijat ning pakkus mind välja. Klubi oli videotest nähtuga ilmselt rahul ja jõudsime kiirelt kokkuleppele."

HIF Karlskrona mängis viimati Rootsi kõrgeimas seltskonnas hooajal 2018/2019, mil meeskonna särki kandis ka Jürgen Rooba. Hooaeg hiljem pallis HIF-i eest esiliigas Armi Pärt. Mullu pääses klubi üleminekumängudele meistrisarja naasmiseks, ent kaotas HK Aranäsile. Tänavu lõpetati esiliiga viiendana ehk jäädi esimesena tõusmisvõimalusest ilma.

"Meeskonna kindel eesmärk on tagasi meistriliigasse tõusta. Rääkisin koondisemängude ajal ka Armiga, kes kinnitas, et Karlskrona on hea koht nii elamiseks kui ka mängimiseks. Uus suur spordihall ja väga toetav publik," teadis tänavu Soome meistri- ja karikavõistlustel seni 72 väravat visanud Viitkar.

"Kohapeal ma ise veel käinud pole, aga olen rääkinud klubijuhtide, peatreeneri ja isegi toetajatega ning muljed on väga head. BK-46 pakkus küll lepingupikendust, aga otsustasin siiski uuele tasemele liikuda. Meeskonnas on ka üks kogenud joonemängija, nii et loodan temalt õppida," lisas HC Tallase kasvandik.

"Saime meeskonda tõelise karakteri, kes suudab mängida mõlemas suunas ja on kindlasti kõva täiendus. Meil oli joonemängijat vaja ja mul on väga hea meel, et suutsime Markuse hankida. Tean, et teda jälgisid ja soovisid teisedki klubid," sõnas HIF Karlskrona peatreener Mathias Ekstrand klubi kodulehele.