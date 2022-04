Vigastusega kimpus Doncic jääb olulisest mängust eemale

Doncic vigastas oma vasaku jala säärt põhihooaja viimases kohtumises San Antonio Spursi vastu. Mavericks pole avaldanud kui pikaks ajaks Doncic väljakult eemale jääb, kuid korvpalliajakirjaniku Shams Charania sõnul puudub sloveen avakohtumisest.

USA väljaandes The Athletic Dallas Mavericksi tegemisi kajastav Tim Cato usub, et Doncici vigastuspaus võib kujuneda veelgi pikemaks. "Kuigi vigastus pole tõsine, on see siiski selline vigastus, millest taastumiseks kulub sportlastel tavaliselt mitu nädalat. Eeldatavasti saab Doncic selles seerias mängida, kuid suure tõenäosusega ei mängi ta kahes esimeses kodumängus ja võimalik, et võib ka edaspidi mängudest eemale jääda."

Doncici vigastus on tõsine löök Mavericksi tiitlilootustele, kuna sloveen viskas hooaja jooksul meeskonna parimana keskmiselt 28,4 punkti, võttis 9,1 lauapalli ja jagas 8,7 korvisöötu.

Põhihooajal ei teinud Doncic kaasa 17 kohtumises ning nende mängude peale kogus Mavericks kaheksa võitu ja üheksa kaotust. Jazzi vastu mängis Mavericks põhihooajal kokku neljal korral ning mõlemad meeskonnad said nendest mängudest kirja kaks võitu.