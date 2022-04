Burnley näitas pea 10 aastat ametis olnud peatreenerile ust

"Esiteks soovime avaldada oma siirast tänu Seanile ja tema töötajatele. Käimasoleva hooaja tulemused on aga pettumust valmistanud ning kuigi see oli uskumatult raske otsus, siis tunneme, et on vaja muutust, mis annaks meeskonnale parima võimaluse jääda kõrgliigasse," kommenteeris Burnley esimees Alan Pace klubi kodulehele.

Dyche oli Burnley peatreener alates 2012. aasta oktoobrist ning aitas klubi kahel korral kõrgliigasse. Ühtlasi oli Dyche Inglismaa kõrgliigas kõige kauem samas klubis ametis olnud peatreener. Ajutiselt võtab ameti üle Burnley kuni 23-aastaste meeskonna juhendaja Mike Jackson.

30 vooru järel on 24 punkti kogunud Burnley liigatabelis 18. ehk esimesel väljalangemistsoonis oleval kohal. 17. kohal asuvast Evertonist jääb Burnley maha nelja punktiga.

Dyche on kümnes Inglismaa kõrgliiga peatreener, kes on tänavuse hooaja jooksul ametist vabastatud.