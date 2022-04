Jürgen Rooba: meil on meeskond, kes suuteline kõiki võitma

Meeste meistriliigas jääb kõigil kuuel meeskonnal veel pidada seitse kohtumist. Viljandi HC ja Põlva Serviti on esimese 13 mänguga rebinud konkurentidega sisse suure vahe. Mullune hõbe HC Tallinn pole kirkamate medalite nimel heitlemisest väljas, aga kogenud Jürgen Rooba tunnistas, et ebastabiilsuse tõttu on pealinlased palju punkte kaotanud.

HC Tallinn elas hooaja eel üle suuri muutusi – lisandus mitu uut pallurit ja peatreeneriks palgati taanlane Bo Östergaard. Hooaja esimesel poolel jagati end Eesti ja Soome liigade ning eurosarja vahel, ent alates veebruari keskpaigast on saadud keskenduda kodusele meistriliigale.

Suur vahe juhtduoga tuli Tallinnal sisse just märtsis, kui kaotati kahes lahingus Servitile ja korra Viljandile. Viimasega mängiti ühel puhul ka kodusaalis viiki ning punkt anti ära veel mängus SK Tapaga. 15 punktiga Tallinn jääb nüüd Viljandist üheksa ja Servitist kaheksa silma kaugusele.

"Oleme seni väga ebastabiilsed olnud. Klubi investeeris kõvasti nii mängijatesse kui ka peatreenerisse, aga harjumine võtab aega. Kui mehed keskenduvad ja mängivad mõtestatult, siis on enamasti positiivne tulemus või vähemalt mängupilt nauditav. Kui aga ühist keelt ei leia, siis valitseb kaos ja mängitakse individuaalselt," analüüsis Jürgen Rooba.

"Tippude vastu oleme suutnud näidata head käsipalli, aga oleme ka täielikult hävinud. Meil on selline meeskond, kes suuteline kõiki võitma. Viljandi ja Serviti on siiski selgelt stabiilsemad ning tihti karistavad meie mõõnaperioodid kohe ära," tunnistas ühe uustulnukana läinud suvel Tallinnaga liitunud paremäär.

Rooba naasis Eestisse pärast kuut aastat Saksamaal, Rootsis ja Prantsusmaal. Siili Palliklubi ja SK Reval-Spordi kasvandikuna oli ta varem esindanud ka HC Chocolate Boysi, HC Viimsi/Tööriistamarketit ja HC Kehrat. Eesti liigast on Roobal ette näidata 2014. aasta kuld ja kolm hõbedat ning kolmel hooajal valiti ta meistriliiga sümboolsesse koosseisu.

"Pika pausi järel oli tore tagasi tulla. Meeskondade rivistused on palju muutunud, noorenduskuure on tehtud ja mitmed vanemad mängijad lõpetanud. Suur pilt on siiski sama – tugevamates tiimides on ühtlasem pink ja vastutus jaotub võrdsemalt ning nõrgemad meeskonnad mängivad rohkem liidrite pealt," lahkas Rooba.

"Mängutase liigselt kiita ei saa, peamise murekohana jääb silma tehniline praak ja seda näeb palju igas mängus. Positiivne on näha andekaid noori, kel on oma vanuse kohta tark pea ja ka tehnilised oskused. Loodan, et neil jagub nii motivatsiooni kui ka õnne, et välisliigadesse edeneda," sõnas 72 korda Eestit esindanud Rooba.

HC Tallinna ridades pole Rooba sel hooajal piirdunud paremääre rolliga, vaid pidanud tihti tegutsema ka paremsisemisena. Vasakukäelise Rooba seni parim skoorihooaeg Eestis oli 2012/2013, mil ta Viimsi eest koguni 268 väravat viskas. Praegu lõpetab ta meistriliiga snaipritabeli esikümne 53 tabamusega.

"Olen tõesti nii ääres kui taga sel hooajal mänginud. Paremsisemisena on veidi harjumatu, sest peab rohkem vastase kaitsjatega arvestama. Minu parameetrid ei tule tagamängijale just kasuks, aga proovin kiiruse ja tehnilisusega oma koha välja mängida. On olnud palju õnnestumisi, kuid samas ka rohkelt lihtsaid vigu, mida tuleks vältida," hindas Rooba.