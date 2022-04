Mihkels saavutas Prantsusmaal kaheksanda koha

Prantsusmaal jätkuva velotuuri Tour du Loir et Cher (UCI 2.2) teisel etapil (197,5 km) saavutas Madis Mihkels (Team Ampler – Tartu2024) kaheksanda koha.

Võistluse jooksul eraldus peagrupist kuus meest, kelle seast selgus ka etapivõitja. Esikoha teenis taanlane Andreas Stokbro (Team Coop; 4:43.50), edestades uusmeremaalast Aaron Gate'i (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling) ja hollandlast Rick Ottemadi (Metec – Solarwatt p/b Mantel). Peagrupp kaotas võitjale 34 sekundiga.

Teistest Team Ampler – Tartu2024 liikmetest sai Pauls Rubenis 35., Alekss Krasts 52., Artjom Köster 89., Joonas Kurits 90. ja Markus Knaapi 114. koha.

"Eest sõitsid kuus väga tugevat ratturit. Peagrupis ei näidatud eriti palju huvi üles, et neid püüda. Ka meie mehed olid natuke passiivsed, aga vähemalt teenisid nad täna natuke enesekindlust juurde ja nägid, et Madis on võimeline siin etappi võitma," ütles Team Ampler – Tartu2024 meeskonna spordidirektor Jaan Kirsipuu.

Stokbro kerkis etapivõiduga liidripositsioonile, Ottema kaotab talle ühe ja Gate nelja sekundiga. Mihkels on kokkuvõttes 33., Rubenis 47., Krasts 58., Köster 68., Kurits 92. ja Knaapi 121. positsioonil. Reedel on velotuuril kavas pikim, 213-kilomeetrine etapp.