Barcelona langes Euroopa liiga veerandfinaalis konkurentsist

Avapoolajal läks külalismeeskond Filip Kostici ja Rafael Santos Borre väravatest 2:0 juhtima, teise poolaja keskel sai Kostic kirja oma teise tabamuse ning Barcelonal läks lisaajaks vaja kolme väravat.

Kohtumise üleminutitel lõid Memphis Depay ja Sergio Busquets hispaanlaste kasuks kaks väravat tagasi, kuid teise värava järel vilistas peakohtunik mängu lõppenuks ning 4:3 koondtulemusega edenes Frankfurt poolfinaali.

Frankfurtiga liitub Saksamaa klubidest ka RB Leipzig, kes sai korduskohtumises 2:0 (3:1) jagu Atalantast. Leipzigi mõlemad väravad skooris Christopher Nkunku. West Ham United oli võõrsil 3:0 (4:1) üle Lyonist, võitjate väravate eest hoolitsesid Craig Dawson, Declan Rice ja Jarrod Bowen.

Mullu Šotimaa kõrgliiga võitjaks tulnud Glasgow Rangers vajas portugallaste SC Braga vastu lisaaega, et jõuda nelja parema sekka. Rangersi eest oli normaalajal kahel korral resultatiivne James Tavernier, Braga eest skooris David Carmo. Lisaajal kerkis Rangersi kangelaseks Kemar Roofe, kelle 101. minuti värav tagas Rangersile edasipääsu.

The semi-finals are set!



Who's heading to Sevilla? #UEL pic.twitter.com/1vk29ef0fK