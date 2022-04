Jari Kurrist saab Helsingi Jokeriti ainuomanik

Alates 2019. aastast kuulus 40 protsenti Jokeritist Venemaa firmale Norilsk Nickel, mis viimaste kuude sündmuste valguses seadis klubi tuleviku küsimärgi alla. Kurri ülemineku detaile ei täpsustanud.

"Meil on ees palju tööd, et ümber organiseerida klubi juhtimine ja saada meie tegevusele rahastust," kommenteeris Kurri olukorda. "Aga meil on hea meel märgata, et Soome firmadel ja üksikisikutel on tahe olla Jokeritega."

Helsingi Jokerit mängis alates hooajast 2014/2015 maailma tugevuselt teises liigas KHL, aga pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse loobus sellest.

Tänavusel hooajal pääses KHL-is Jokeriti eest kolmes mängus väljakule ka Eesti hokimees Kristjan Kombe ja viskas ka ühe värava. Suurema osa hooajast on ta küll veetnud farmklubis.