Lõiv: talvel on tehtud head tööd, aga kiirusest jääb veel natuke puudu

Sel hooajal võistleb ja treenib 32-aastane Janika Lõiv esmakordselt karjääri jooksul profiratturina. Ta sõlmis aastase lepingu maatikuratta tippu kuuluva Prantsusmaa profitiimiga KMC Orbea.

Nii sõidab ta uue ratta ja eelnevast teistsuguse varustusega, tal on spetsiifiliseks abiks nüüd oluliselt suurem tiim, kuid varasemaga võrreldes ka hoopis teistsugune elukorraldus.

"Profitiimis on kõik väga-väga sõbralikud ja aitavad mind väga palju. Natukene teistsugune olukord minu jaoks ja minu ettevalmistuses, aga ma arvan, et hetkel kõik on väga hästi," lausus ta ERR-ile.

Profina sõidetud hooaja esimesel troopilisel MK-etapil Brasiilias, 70 kilomeetri kaugusel Rio de Janeirost oli olümpiakrossi valitsev Eesti meister lühirajasõidus 17. ja põhisõidus 20.

"Brasiilia MK etapp on olnud päris keeruline ja raske, sest kuumus ja niiskus on siin tapvad," kirjeldas Lõiv. "Võistlus läks üpriski hästi, arvestades kogu nädalat, mis on olnud väga keeruline. Ma arvan, et sain päris hästi hakkama."

Mullu olümpiadebüüdi Tokyos 17. kohaga lõpetanud Lõiv võttis uued riskid ja lõi käed Prantsusmaa profitiimiga, et püüda senisest kõrgemaid kohti. Brasiilia etapp näitas, et talvine ettevalmistus oli hea, kuid vajaka jääb veel kiirusest.

"Praegu tundub küll, et talvel on tehtud head tööd," ütles Lõiv. "Olen piisavalt palju tööd teinud. Natukene on kiirusest veel puudu ja tuleb natukene veel vaeva näha."

Järgmised MK-stardid teeb Lõiv mais Saksamaal ja Tšehhis.