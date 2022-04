Sõmerpalu võõrustab superkrossi EM-sarja

Reedest pühapäevani toimuvad Võrumaal Sõmerpalus paikneval Adrenalin Arenal superkrossi Euroopa meistrivõistlused. Koroonapandeemia on tinginud selle, et pühapäeval selguvad ametlikult 2021. aasta Euroopa meistrid. Võistlusklasse on kokku kolm.

Nii reedel, laupäeval kui ka pühapäeval on Sõmerpalu hallis kavas üks EM-etapp. Etapp koosneb omakorda kolmest võistlussõidust ehk nädalavahetuse peale tuleb võistlussõiduks joonele tulla kuni üheksa korda.

Nimekate prantslaste kõrval on viimaseks koduseks suurvõistluseks stardis ka Eesti motokrossi elav legend Tanel Leok. "Esimene sõit on natuke lühem, teine natuke pikem ja kolmas kõige pikem. Pluss veel treeningud, asjad," lausus ta ERR-ile.

"See ongi hästi atraktiivseks tehtud inimestele, kes tulevad vaatama. On palju starte suht lühikeste pausidega. Inimene tuleb maha, saab nautida superkrossi, võtta istme peale joogid-söögid ja näha kogu šõud. See ei piirdu ainult võistlustega."

Mitmekesist programmi rõhutab ka Adrenalin Arena esindaja Roland Kivitare. "Superkross erineb selle võrra motokrossis, et pealtvaatajatele mõeldud elemente on sõitude vahel natuke rohkem. Ei taha täpsemalt avaldada, mis toimuma saab, sest põnevus peaks jääma pealtvaatajatele, kes tulevad kohale. On erinevaid valgusasju, väga adrenaliinirohkeid etteasteid."

Kellele on Eesti publikul erinevates klassides kaasa elada? "Eesti võistlejaid väga palju ei tule, kuna meil pole nii spetsiifilisi superkrossi sõitjaid. Julged mehed lähevadki joonele. 125 klassis tuleb starti poeg Sebastian Leok, MX2-s on Kaarel Tilk, põhiklassis Karel Kutsar ja mina," vastas Tanel Leok.

"Karel Kutsaril on ka kodurada, ta on käinud nooremana Saksamaal superkrossi sõitmas käinud. Tal ka mingi põhi all - kui selline võimalus tuleb, siis tulebki sellest kinni haarata. Terve elu mina olengi unistanud ja vaeva näinud suurvõistluste nimel."

"Kindlasti on Eesti meistrivõistlused ka tähtsad, aga kui Euroopa meistrivõistlused tulevad Eestisse, siis mina haaran võimalusest kohe kinni," jätkas Leok. "Sa jääd kogu maailmale kohe silma, saad tiitli ja sul on pärast uksed rohkem lahti. Okei, mul on vanus sealmaal, et uksi pole vaja väga avada, aga noored sõitjad, kes oleksid pidanud tulema, oleksid pidanud sellest võimalusest rohkem kinni haarama. Aga mina olen tahtnud alati selliseid võistlusi sõita. Kui selline asi tuleb Eestisse, siis ma ikkagi eemale ei jää."

Leok ei ole selleks võistluseks spetsiaalselt valmistunud. "Pigem lähen kogemuse pealt tegema. Paar korda olen jooksmas käinud, aga olen oma poistega hästi palju vaeva näinud ja praegugi vanema pojaga Itaalias võistlemas. Ise ei ole saanud niimoodi ettevalmistusi teha nagu peaks, aga ma olen viimane kuu ja natuke rohkem üritanud vormi saada küll. Võib-olla ei ole täielikus tippvormis, aga eks vanus on ka sealmaal. Mulle meeldib tsikliga sõita ja võistelda. Naudingu saan ikkagi. Minu paremad tulemused on niikuinii ära tehtud, aga ega ma loobuma ka ei hakka. Lähen ikkagi võitlema."

Sõmerpalus asuv Adrenalin Arena on Euroopas üks võimsamaid krossihalle. Selleks võistluseks on prantslastest spetsialistide poolt ehitatud superkrossiks suurepärane rada.

"Seal on isegi Euroopa kõige pikem rütmihüpetega sirge, mis on superkrossi sarjas tehtud," ütles Leok. "Piisavalt suur ja äge rada. Kes kohapeale tuleb, siis hall on ise juba vaatamisväärsus."

Võistlused algavad reedel. Avatseremoonia toimub reedel kell 18.30.