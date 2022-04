Mihhail Selevko: igal juhul olen rahul

"Ma olen rahul. Igal juhul olen rahul. Oli üks viga ka. Arvan, et tuli päris hästi. Ikkagi parem kui maailmameistrivõistlustel," lausus täiskasvanute MM-il 15. koha saanud uisutaja ERR-ile.

Ta tunnistas, et oli enne etteastet närvis, aga sõitma hakates rahunes. "Loodan, et saan hästi sõita mõlemad kavad. Et saan parandada seda tulemust, mis oli suurel MM-il."

Koduareenil võistlemine on kindlasti pluss. "Minu jaoks lihtsam. Juba tean, kus mis asub. Publik on ka väga hea."

Treener Irina Kononova lisas: "Oli üks viga pärast kaskaadi, aga tal on järjest kolmas start. Väga raske oli teha ja ta oli tubli."

Vabakavast ootab ta järgnevat: "Tahan puhast sõitu ja kui kõik on korras, siis vaatame, mis tuli välja."

Arlet Levandi lühikava nii hästi ei õnnestunud. Enne vabakava hoiab ta 14. kohta. "Alustasin mõnusalt, esimene hüpe - väljasõit oli ka normaalne. Ei tea, mis juhtus," lausus Levandi.

"Ma olin täiesti valmis selleks võistluseks nii vormilt kui mentaalselt. Ei tulnud kõige paremini välja," lisas ta ja proovib etteaste vabakavaks unustada. "Eks iga päev on uus puhas lehekülg. Püüan minevikule mitte mõelda."