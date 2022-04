Türgis võitis etapi austraallane Welsford, kukkunud Räim lõpetas viimaste seas

Neljapäevane etapp soosis profiililt sprintereid ja grupifinišis napsaski esikoha Welsford, kellele järgnesid belglane Jasper Philipsen (Alpecin-Felix) ja hollandlane Arvid De Kleijn (Human Powered Health).

Päev varem etapi võitnud ja liidriks kerkinud Sepulveda jätkab sel positsioonil. Uus-meremaalane Patrick Bevin (Israel - Premier Tech) kaotab talle 13 ja austraallane Jay Vine (Alpecin-Felix) 25 sekundiga.

Mihkel Räim (Burgos-BH) lõpetas viienda etapi 157. kohal (+4.33) ja jätkab kokkuvõttes 142. positsioonil (+30.49).

Räime sõnul läks päev nurja kukkumise tõttu. "4 km enne finišit oli üks äkkpidurdus ning ma sõitsin ohutuspostile lenksuga sisse ning sealt lendasin juba otse kraavi," kirjeldas eestlane ühismeedias.

"Õnneks midagi hullu pole, väikesed kriimud ja valus puus. Läks hästi. Seal polnud enam midagi päästa ja sõitsin rahulikult finišisse."

Türgis jääb sõita veel kolm etappi. "Homme on huvitav etapp. 200 km ja päeva esimesse poolde jääb korralik tõus ning finiš on ka 1,6 km nuki otsas, mille keskmine protsent on 5,6," kirjeldas Räim.

"Kunagi mulle sellised asjad meeldisid, aga siis sõitsin madalamal tasemel. Eks näis, kuidas jalg on selleks. Sellises finišis kehva jalaga ei saada midagi korraldada."