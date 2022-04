Venemaa esindamisest loobunud olümpiavõitja: sportlased on kui propagandavahendid

Rio de Janeiro olümpiamängudel meeste moodsa viievõistluse võitnud ja kahel korral individuaalselt ka maailmameistriks kroonitud Aleksandr Lesun on üks väheseid Venemaa sportlasi, kes on esinenud sõjavastaste seisukohtadega.

"Venemaa sportlased on kui vahendid, propagandavahendid. Keegi ei mõtle sellele, mida nende käitumine teistele kaasa toob," lausus Lesun BBC-le.

"Mitte keegi ei mõtle sellele, et nende tegevus toob kaasa poiste ja tüdrukute, meeste ja naiste, isegi vanurite surma. Loomulikult peab igaüks ise otsustama, mida teha - okei -, aga nüüd nad peavad sellega elama."

"Mul on kahju tunnistada, et Venemaa spordiinimesed ei suuda olukorda mõjutada," jätkas olümpiavõitja. "Ja paljud neist isegi ei mõista, mis toimub."

33-aastane Lesun on sündinud Valgevenes Barõssavis ja esindab Venemaad alates 2009. aastast, kuna venelased pakkusid paremat rahalist tuge. "Ma olin uhke, et võistlesin Venemaa lipu all. Minu vanaema on venelanna ja mul on Venemaal palju sugulasi," lausus ta.

"Venemaa oli mulle alati südamelähedane, midagi suurt ja tugevat. Ja ma ei räägi poliitikast ega sõjaväest, ma räägin inimestest, loomulikust ilust. Tundsin sellega alati sidet."

Tänavu veebruaris otsustas ta enam Venemaad mitte esindada. Ta tõmbas joone alla juba paar päeva enne sõja algust. "Mida ma tundsin? Kas ma võin kasutada vandesõnu? Öelda, et ma olin šokeeritud, ei tähenda midagi. Ma mõistan, et maailm ei ole enam kunagi endine."

Lesuni sõnul pole tal varuplaani, mitte keegi ei abistanud teda Venemaalt lahkumisega. Selle asemel asus ta tööle teises valdkonnas, millel pole spordiga otsest sidet. Kuna Venemaal on situatsiooni nimetamine sõjaks või sissetungiks keelustatud, siis neid sõnu sportlane väldib.

"Olukord Venemaal läheb äärmiselt tõsiseks," ütles ta. "Varem võisid sa saada avaliku sõjavastase protesti eest 15-päevase aresti. Nüüd võib see venida kolmele aastale. Mõnel puhul lausa 15 aastale."