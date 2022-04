Eesti käsipallikoondis pidi leppima teises kohtumises Leedu vastu viigiga

Päev varem Leedule üheksa väravaga alla vandunud Eesti alustas teist kohtumist aktiivse kaitsega, mis tundus võõrustajaid üllatavat. Dener Jaanimaa kavalate pommvisete toel saadi 4:1 ja 5:2 ette. Siis jooksis rünnak pisut kinni, eriti ebaõnnestusid söödud joonemängijatele ning Leedu jõudis üheksandal minutil 5:5 viigini.

Sellest hetkest kuni poolajavileni ei saanud kumbki meeskond enamat minimaalsest edust ehk kohtumine kulges väga tasavägiselt. Sigmar Seermann viis Eesti 12. minutil 9:8 juhtima, kuid siis ei suudetud ära kasutada ülekaalu, vaid hoopis kaotati kaheminutiline periood 0:2.

Peatreener Thomas Sivertsson vahetas rohkem ja julgemalt kui kolmapäeval ning 22. minutil tuli Armis Priskuse asemele väravapostide vahele Averi Hännile. Kümmekond päeva tagasi 16. sünnipäeva tähistanud puurivahi esimeseks tegevuseks oli joonemängija Martynas Lapinskase viske peatamine.

Võrdsele heitlusele kohaselt mindi puhkepausile 16:16 viigiseisul, eestlastest oli vähemalt üks värav kirjas juba üheksal palluril. Vead said vaheajal parandatud - kahel korral leiti hästi Markus Viitkar ning Karjaa BK-46 joonemängija viis minutiga Eesti 18:16 ette. Sama plaan toimis ka 36. minutil ja Viitkar viskas 20:17.

Hännile tegi mitu head tõrjet ja 40. minutil tuli Sander Sarapuu väravast 23:19. Leedukad vähendasid korduvalt vahe minimaalseks, kuid viigini ei jõudnud. Vastased saatsid viimaseks kümneks minutiks platsile raskekahurväe, kui tagaliini moodustasid Saksamaal, Hispaanias ja Islandil leiba teenivad mehed.

Eesti esiliigas palliv Hännile oli aga võimsas hoos ja noore väravavahi arvele kogunes lõpuks 11 tõrjet. Rünnakul olid resultatiivsed veel kaks Leedus debüteerinud noormeest ehk Sarapuu ja Sigmar Seermann ning 53. minutil oli Eesti ees 30:25. Minut hiljem tuli Jaanimaa täpsest viskest 31:26.

Seejärel muutus Eesti rünnakul lohakaks, jäi veel ka vähemusse ning Leedu tagaajamine tõi tulemuse. 30 sekundit enne lõpuvilet jõudis kodumeeskond 31:31 viigini ja selle tulemusega mäng lõppeski. Jaanimaa tabas Eesti parimana seitse korda, Sarapuu ja Seermann lisasid neli ning Viitkar ja Martin Johannson kolm väravat.

"Täna oli selgelt parem esitus meie poolt, mängus oli palju rohkem energiat. Üritasime vahetada rohkem ja proovida just kogenud meeste ja uustulnukate kooslust. Tervikuna jäin väga rahule. Muidugi tahtnuks võita, aga kahjuks karistasid vastased meid ülekaalus mängides," kommenteeris Sivertsson.

"Noorte kohta võib ainult positiivset öelda – kõik tegid oma tööd hästi. Hännile on ju ainult 16-aastane, aga kui sai esimesest närvipingest üle, tegi ta suurepärase mängu. Loodan, et noored võtavad siit kaasa ka selle fakti, et nähes kui palju tugevamad on põhikoosseisu mehed, teevad nad suvel füüsilise poole kallal kõvasti tööd," lisas Eesti koondise peatreener.

Eesti koondis: Armis Priskus, Averi Hännile; Martin Johannson (3 väravat), Karl Toom (2), Dener Jaanimaa (7), Alfred Timmo (1), Markus Viitkar (3), Armi Pärt, Sander Sarapuu (4), Kermo Saksing (2), Mihkel Lõpp, Hendrik Koks, David Mamporia (1), Sigmar Seermann (4), Sergio-Silver Kreegimaa (1), Vahur Oolup (2), Ilja Kosmirak (1). Peatreener Thomas Sivertsson.