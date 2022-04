Eesti võrkpalli rahvusnaiskond koguneb eellaagrisse Tallinnas

Rahvusnaiskond teeb suvel kaasa Hõbeliigas, kus ongi vaid A-alagrupp, lisaks Eestile mängivad turniiril Sloveenia, Rootsi, Portugal ja Luksemburg, vahendas volley.ee.

25. mail algaval turniiril kohtutakse iga vastasega kodus - võõrsil süsteemis ja kaks esimest pääsevad finaali, mis toimub 2. juulil. Võitja tagab järgmiseks aastaks koha Kuldliigas. Eelmisel aastal jäi Eesti naiskond pidama alagrupiturniirile.

Peatreener Alessandro Orefice sõnul on eellaager heaks võimaluseks saada ette pilt mängijate hetkeseisust. "Et saaksime aru, milline on kõikide füüsiline vorm pärast klubihooaega ja millised vigastusemured kedagi vaevavad, et vastavalt sellele igaühega tegeleda. Seejärel saame edasi minna ja valmistuda rohkem Hõbeliigaks. Ootan, et kõik annaksid endas maksimumi ja koondis saaks professionaalselt areneda. Suurem eesmärk on mõistagi järgmine suvi, kui tahame koduseks EM-finaalturniiriks olla parimas vormis," sõnas Orefice.

"Üldises plaanis jätkame sama süsteemi juurutamist, millega viimased kaks aastat oleme tegelenud. Muidugi on ka minul treenerina oma nägemus ja teen osa asju teisiti kui eelmine peatreener, näiteks puudutab see mõningaid taktikalisi nüansse ja individuaalset tööd näiteks vastuvõtjate ja sidemängijatega," selgitab uus juhendaja.

Koondis moodustub 18 mängijast, kes alustavad ka ettevalmistust Euroopa Hõbeliiga mängudeks mais ja juunis. Hõbeliiga mängudel saab osaleda 14 mängijat, kes valitakse igaks kohtumiseks eraldi 18 nime seast.

Lisaks luuakse selgi aastal B-koondis, kes hakkab tegutsema koostöös Eesti U-19 koondisega. U-19 koondis pääses Euroopa meistrivõistluste valiksarjas kolmandasse ringi ning valmistub nendeks mängudeks.

Rahvusnaiskonna koosseis:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Nette Peit, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Sonja Siimson, Eva Liisa Kuivonen

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Marily Lass, Janelle Leenurm

Peatreener Alessandro Orefice, abitreener Andres Toobal, abitreener Marko Mett, abitreener Aly Agamyradov, ÜKE- treener Maurizio Negro, füsioterapeut Federico Aoli, arst Dr. Mari Arak, toitumisnõustaja Teele Tiidt, mänedžer/skaut Mihkel Sagar.

Hõbeliigas toimub Eesti koondise esimene mäng 25. mail, kui vastamisi minnakse Portugaliga.