Eesti käsipall sai teise rahvusvahelise kategooria kohtunikepaari

Kolmapäeval saatis Euroopa Käsipalliliit (EHF) kinnituse, et Edvin Härgin ja Erik Makejev said ametlikult rahvusvahelise kategooria kohtunikumärgi.

Peaaegu 20 aastat pole Eestil olnud nii kõrgel tasemel kaht kohtunikepaari, nüüd ühinesid Härgin ja Makejev juba kolm aastat koos rahvusvahelisi mänge vilistanud Marion Kulli ja Alvar Tindiga.

Endine rahvusvahelise kategooria kohtunik ja praegune EHF-i delegaat Urmo Sitsi kinnitas, et initsiatiiv uuele tasemele liikumiseks tuli meeste endi poolt, aga EHF vajab hädasti kohtunikeringi uut verd. "Mängude arv on suurenenud, palju on tulnud nädalasiseseid voore ja on väga hea, et saime Eestist ühe paari juurde," sõnas Sitsi.

29-aastane Härgin ja 33-aastane Makejev on Eesti kõrgeimal tasemel koos vilistanud juba viis aastat. "Eelmisel suvel tuli algul ühel, siis teisel mõte teha samm edasi, arutasime asja pikalt omavahel ja otsustasimegi proovida," sõnas Erik Makejev.

"Oli üllatus, et saime oma taotlusele nii kiire vastuse. Norras toimunud koolitusel ja testidel osalesid veel Hispaania, Portugali, Itaalia, Rumeenia ja Norra kohtunikepaarid ning mõned neist olid oodanud mitu aastat EHF-i kutset," lausus Edvin Härgin.

"Drammenis veedetud neli päeva kulgesid karmi rütmi järgi - varahommikust poole ööni füüsilised ja teooriatestid, loengud ning Norra U-18 meistrivõistluste mängude vilistamised. Meid kõiki pandi kõvasti proovile, kuidas surve all vastu peame ja saime hakkama," kinnitas Härgin.

Makejev võitis mängijana HC Kehra ridades nii Balti liiga kui ka Eesti karikavõistlused, Härgin alustas mängimist just Urmo Sitsi treeninggrupis ja pallis Kehra eest noorteklassis, aga haaras juba 15-aastaselt vile. 2020. aastal tunnustas Eesti Käsipalliliit duot aasta parima kohtunikepaari auhinnaga.

"Oleme viis aastat koos tegutsenud ja kui algul õppisime teineteist tundma, siis praeguseks toimib koostöö väga hästi. Esimene samm uue taseme suunas on tehtud, nüüd ootame positiivseid emotsioone euromängudelt. Kindlasti saab Euroopas vilistamine olema teistsugune kogemus," arvas Makejev.

Sitsi kinnitusel pole Eesti registris 18 aastat olnud kaht nii kõrge kategooria kohtunikepaari. Viimati olid hooajal 2003/2004 Euroopas Kalev Ventsli ja Andres Meriküll ning rahvusvahelise paarina Paul Soikka ja soomlane Kurt Roger Sjölund.