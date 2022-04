Eesti U-19 neidude võrkpallikoondise treener rääkis senise edu tagamaadest

Eesti sai I-alagrupis Türgi järel teise koha, Kosovo alistati avakohtumises 3:2, favoriit Türgile kaotati 0:3 ja Ungarist oldi otsustavas mängus paremad 3:1, vahendas volley.ee.

"Tüdrukud olid väga hea valmisolekuga, ent väga väsinud. Aga nad ei tahtnud lõpetada selle koondise eksistentsi niisama, ilma võitluseta. Ajakava oli kokkuvõttes meile väga soodne, kui esimene mäng oleks olund ungarlannadega, siis oleks edasipääs jäänud unistuseks," alustas juhendaja.

"Üritasin Kosovo vastu anda mõnele põhimängijale puhkust - Nora Lemberile näiteks - sest ei tahtnud Ungarile kõiki kaarte avada. Aga varudega ei vedanud siiski välja ja pidin lõpuks ikkagi põhisid kasutama. Lisaks nihutasin lõpus Salme Adeele Hollase temposse ning Karlotta Kattai ja Sonja Siimsoni nurka. Viiendas geimis suutsime nad murda. Hea, et tüdrukud kannatasid, nad olid tublid. Meenutasin mängu ajal neile ka liigahooaja raskeid hetki, et nad saaksid lisamotivatsiooni ja teadmise, et kõik on endi kätes. See võit oli turniiri võtmehetk."

Türgi vastu seadis peatreener eesmärgiks kasutada palju vastase blokki. "Ja kuskil 80% punktidest saimegi nende blokist auti lüües. Kahjuks sai Kattai mängueelsel treenigul vigastada ja jäime ühest nurgast ilma. Hollas vigastas mängus hüppeliigest, ent mängis ikkagi lõpuni. Kuigi kaotasime 0:3, siis saime geimides korralikult punkte ja väga tugeva vastase vastu häbisse ei jäänud," ütles Kuprijanovitš teise kohtumise kohta.

Ungari mängu eel tehti põhjalik analüüs, millest selgus, et vastase parim mängija on nurgaründaja, kelle vastuvõtt on kehv. "Seetõttu harjutasime ka trennis just sellele mõeldes ja mängus pidasid tüdrukud asjadest hästi kinni. Suutsime nende liidri välja lülitada ja ka vaimse liidri sidemängija näol. Siin mängis suurt rolli pingilt häälekalt kaasa eladnud Kattai, kes kaks tundi häälekalt "summutas" vastase sidet," tõi peatreener välja omapärase seiga, millest naiskonnale palju kasu tõusis.

"Eks ungarlased alahindasid meid ka Kosovo mängu põhjal ja mõtlesid, et see võit on neile vaid vormistamise küsimus. Tegime sealgi taktikaliselt häid käike ja suutsime vastaste treeneri närviliseks muuta, mis mõjus ka nende mängijatele. Selleks kohtumiseks elas hästi oma rolli sisse ka Johanna Sova, kellel andis tunda mängupraktika puudumine, Nora tegi muidugi väga head tööd (tõi 30 punkti-toim) ja Häli Vahula hoidis mängu koos, Janelle Leenurm oli kaitses hea. Kuigi tüdrukud olid vaimselt väsinud, kuulsin neid platsil omavahel rääkimas, et nad ei taha seda ära anda. Peeti kinni ka taktikast ja neljanda geimi keskel tekkis mul tunne, et seda mängu me ei kaota," lisas ta.

Edu üks võti oli juhendaja jaoks see, et põhikoosseis kandis klubihooajal naiste liigas suurt rolli. "See oli tuntav, et vahetusmängijad, kel sellist mängupraktikat all polnud, ei suutnud kindlalt tegutseda ja otsustavatel hetkedel sain usaldada vaid põhimängijaid. Loodatevasti saame nüüd kolmanda ringi mängudeks hästi valmistuda, midagi utoopilist ei ole ka finaalturniirile pääsemine," usub Kuprijanovitš.

Eesti koondise koosseis valikturniiril: Karlotta Kattai, Sonja Siimson, Stefi Siht, Häli Vahula, Janelle Leenurm, Kadri Kangro, Mirjam Kurik, Nora Lember, Elina Lebedeva, Salme Adeele Hollas, Anni Sankmann, Johanna Sova.

Peatreener Anatoli Kuprijanovitš, abitreener Kaisa Kirikal, füsioterapeut Brit Marleen Õismaa, mänedžer Laura Milk.