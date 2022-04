Team Ampler – Tartu2024 alustas velotuuri Prantsusmaal, Köster parimana 43.

Kolmapäeval Prantsusmaal alanud velotuuri Tour du Loir et Cher (UCI 2.2) avaetapil (Blois – Fontaines-en-Sologne; 147 km) võidutses Tšehhi rattur Daniel Babor (Elkov-Kasper). Team Ampler – Tartu2024 ratturid lõpetasid kõik peagrupis.

22-aastane Babor (3:07.24) edestas finišis Rice Metthewi (Lotto – Soudal U23) ja Coen Vermeltfoorti (Volkerwessels Cycling Team). Peagrupis lõpetanud Artjom Köster sai 43., Madis Mihkels 49., Pauls Rubenis 55., Alekss Krasts 61., Joonas Kurits 96. ja Markus Knaapi 130. koha.

"Täna oli lihtne päev väga kitsa finišiga, kus oli positsioonivalik äärmiselt oluline. Me ei saanud sellega hästi hakkama," vahendas Team Ampler-Tartu2024 ühismeedias spordidirektor Jaan Kirsipuu sõnu.

Prantsusmaal sõidetakse kokku viis etappi. Neljapäeval ootab ees 197,5, reedel 213, laupäeval 205 ja pühapäeval 97,5 kilomeetrit.

Türgis jätkunud velotuuril (2.Pro) sai Eesti valitsev grupisõidu meister Mihkel Räim (Burgos-BH) neljandal etapil (146,2 km) 148. koha, kaotades võitjale 15 minuti ja 48 sekundiga. Eestlase ülesanne oli aidata eelkõige meeskonnakaaslasi ja 13-kilomeetrisel lõputõusul säästa jalga järgmiste päevade jaoks.

Esikoha pälvis Eduardo Sepulveda (Drone Hoppe – Androni Giocattoli), edestades Patrick Bevini (Israel – Premier Tech) ja Harm Vanhoucke'i (Lotto Soudal) 15 sekundiga. Neljandaks jäeti Nairo Quintana (Team Arkea Samsic) ja viiendaks Jay Vine (Alpecin Fenix).

Etapivõit kergitas Sepulveda velotuuri liidriks. Bevini edestab ta 14 ja Vinet 25 sekundiga. Räim jätkab võistlemist 124. positsioonil, jäädes liidrist maha 26 minuti ja 16 sekundiga. Velotuuril on sõita veel neli etappi. Neljapäeval on kavas 186,1 kilomeetrit. Lõpp on valdavalt sile, kuid päeva esimeses pooles ootab ees üks lühike kolmanda kategooria tõus.

Belgias sõidetud ühepäevasõidul De Brabantse Pjil (1.Pro; 205,1 km) pälvis soolosvõidu ja karjääri tähtsaima esikoha 19-aastane ameeriklane Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers; 4:53.21), edestades prantslasi Benoit Cosnefroyd (AG2R Citroen Team; +0.37) ja Warren Barguli (Team Arkea Samsic; +0.37). Eesti ratturid Martin Laas (Bora-Hansgrohe) ja Markus Pajur (Team Arkea Samsic) tulemust kirja ei saanud.

Naiste samanimelise võidusõidu võitis Demi Vollering (Team SD Worx). Teise ja kolmanda koha pälvisid Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing; +0.22) ja Liane Lippert (Team DSM; +0.22).