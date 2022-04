Petrõkina ja Selevko unistavad kodusel juunioride MM-il medalitest

Kui hooaja alguses pööras EM-il kaheksanda ja MM-il 16. koha saanud Niina Petrõkina hüpetele rõhku, siis nüüd on ta lihvinud piruettide kiirust.

"Rohkem piruette teen. Nägin, et eelmistel võistlustel oli tehnika hästi, aga piruetid olid aeglased. Praegu töötasime piruettidega ja nad on juba kiiremad," kinnitas Petrõkina intervjuus ERR-ile.

Hooaega alustas Petrõkina juba augustis ja kogu tiim püüab väsimust ületades veelkord oma parima anda. "Päris raske on ennast kokku võtta," tõdes Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja. "Üritame teha kõike. Näitame meie publikule kõik, mis me oskame ja kõik, mis me kogusime see hooaeg."

Juunioride MM-l sõidetakse naiste lühikava laupäeval ja vabakava pühapäeval. Selle hooaja tulemustega kuulub 17-aastane Petrõkina medalisoosikute hulka.

"Muidugi tahaks esimene olla," sõnas Petrõkina. "Ma tean, et ma saan olla kõrgematel kohtadel. On vaja teha lihtsalt oma tööd õigesti ja puhtalt." Kas Petrõkina unistab MM-kullast? "Peas muidugi, jah!"

Prantsusmaal 15. kohaga Eesti meesüksiksõitjate parima tulemuse MM-il välja uisutanud Mihhail Selevko tuleb nüüd juunioride seas starti oluliselt väiksema närvi ja suurema enesekindlusega, sest suutis Montpellier's teha vaatamata toidumürgitusele hea sõidu.

"Ma loodan, et kodus on kindlasti lihtsam sõita," sõnas 19-aastane Selevko. "Sõidan siin iga päev Tondiraba jäähallis. Ma loodan jah, et on lihtsam. Tahan hästi sõita oma kavad. Loodan, et saan ka poodiumile. Ma arvan, et kui sõidan hästi, siis on selline võimalus."

Nii Mihhail kui temast kolm aastat noorem Arlet Levandi loositi neljapäevaseks lühikavaks kuuma gruppi .Otseülekanne ETV2 eetris algab kell 14.30, stardilehel on 33 meest.