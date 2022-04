Paide ja Narva võtsid viieväravalise võidu

Paide lõi koduväljakul toimunud mängus viis vastuseta jäänud väravat TJK Legionile. Skoori avas juba teisel minutil Robi Saarma, kümme minutit hiljem suurendas edu Deabeas. 71. minutil viis Kristofer Piht kodumeeskonna 3:0 ette, vaid minut hiljem lisas Deabeas oma teise tabamuse ja lõppskoori vormistas Dominique Simon mängu teisel lisaminutil.

Sarnase stsenaariumi järgi möödus ka mäng Narvas, kus kohalik Trans läks Nikita Mihhailovi väravast Kalevi vastu juhtima neljandal minutil ning suurendas 16. minutil edu Jevgeni Demidovi tabamuse toel. Üheksa minutit pärast vaheajalt naasmist lõi kodumeeskonna kolmanda värava Volodõmõr Prõjomov penaltist, 77. minutil oli täpne Aleksandr Zakarliuka ja 88. minutil lõi Prõjomov oma teise värava.

Nii Paide kui Narva on kogunud 12 punkti, sealjuures on piirilinna klubil üks mäng vähem peetud. Tabelis annab see neile vastavalt neljanda ja viienda koha.