Naisjalgpallureid emotsionaalseteks kutsunud tipptreener palus vabandust

Põhja-Iirimaa kaotas teisipäeval MM-valikmängus Inglismaa naiskonnale 0:5. Inglannade teist ja kolmandat väravat lahutas kaheksa ja viimast kahte üheksa minutit.

"Naiste mängus on teatud mustrid," rääkis Shiels kohtumise järel reporteritele. "Kui naiskond lubab endale värava lüüa, lüüakse neile lühikese aja jooksul tihti teinegi. See on naiste mängus läbiv, sest neiud ja naised on meestest emotsionaalsemad ja endale värava laskmine mõjub neile halvemini."

Shiels sai oma kommentaari eest Suurbritannias palju kriitikat, näiteks võtsid sõna endine Inglismaa naiste jalgpallikoondise väravavaht Siobhan Chamberlain ja endine Arsenali meeskonna ründaja Ian Wright.

Kolmapäeval vabandas Põhja-Iirimaa treener oma sõnade eest, lisades: "olen naiste jalgpalli eest seisja ja toetan kirglikult tüdrukute ja neidude jalgpalli arenemist. Soovin oma mängujärgse kommentaari tõttu vabandust paluda," ütles Shiels.