Viljandi korraldab käsipalli Balti liiga finaalturniiri

Käsipalli Balti liiga põhihooaja kahel kõrgemal astmel lõpetanud ja otse finaalnelikusse pääsenud Viljandi HC ja Põlva Serviti pidid kuu aega ootama, et teada saada poolfinaalivastased. Nüüd on paarid selgunud ning Balti liiga finaalturniir toimub 23. ja 24. aprillil Viljandi spordihoones.

Meenutame, et Eesti klubid jätsid ülejäänud 11 osalejat kaugele selja taha. Viljandi HC võitis põhiturniiri 42 punktiga, Põlva Serviti kogus kaks silma vähem. Järgnesid Vilniuse VHC Šviesa 33, Kaunase Granitas-Karys 29, Klaipeda HC Dragunas 28 ja Dobele ZRHK Tenax 27 punktiga.

Naabrite nelik mängis veerandfinaalides ning tiitlikaitsja Dragunas alistas mõlemas kohtumises Granitas-Karysi, vastavalt 31:24 ja 27:25. Kahe riigi meistrite vastasseisust väljus võitjana Šviesa, olles Tenaxist kodusaalis 32:27 üle ja kindlustades koha finaalnelikus hoolimata võõrsil saadud 35:37 kaotusest.

"Balti liiga juhend näeb ette, et põhiturniiri võitjal on õigus Final Four korraldada. Viljandis oli probleeme spordihoone hõivatusega, aga õnneks need lahenesid. On väga tore saada uus finaalturniiri toimumiskoht ja usun, et mulgid on suurepärased võõrustajad," sõnas Balti liiga tegevjuht Urmo Sitsi.

Poolfinaalides kohtuvad Serviti – Šviesa ja Viljandi – Dragunas. Võõrustajaklubi eestvedaja ja peatreener Marko Koks tunnistas, et on väga rahul, kuidas kohalik kogukond ja inimesed üle Eestigi on abikäe ulatanud finaalturniiri õnnestumiseks.

"Panen tänusõnad teele meie lauatennisistide ja maadlejate suunas, kes võimaldasid spordihoone käsipalli jaoks järgmiseks nädalavahetuseks vabaks teha. Tervikuna on väga meeldiv, kui paljud inimesed on vabatahtlikult appi tulnud ning seda mitte ainult Viljandist, vaid näiteks ka Kehrast," rõõmustas Koks.

"Oleme Eesti karikavõistluste finaalturniire korraldanud, aga nii mastaapset käsipalliüritust pole kunagi Viljandis olnud. Paigaldame spetsiaalse põranda ja LED-reklaamid ehk siis visuaalseltki saab kõik olema tippvõistlusele kohane," selgitas Viljandi HC peatreener.

"Üritame mõelda ka mänguvälise lisaväärtuse loomisele, et nädalavahetusest kujuneks tõeline käsipallipidu. Nagu mainisin – kellelt ka teenet ei küsi, kõik tõttavad rõõmsalt appi. Seega korraldusmurede tõttu pole öid magamata jäänud ja küllap jõuame uuel nädalal ka mängudele keskenduda," sõnas Koks muiates.